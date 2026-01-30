為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市教師團隊包辦「因材網A2講師」3大獎 展現深耕數位學習成果

    2026/01/30 17:06 記者洪瑞琴／台南報導
    南市土城高中教師戴嘉靚推廣數位學習平台。（南市教育局提供）

    南市土城高中教師戴嘉靚推廣數位學習平台。（南市教育局提供）

    教育部「114年度績優因材網A2講師甄選」結果揭曉，台南市教師團隊憑藉亮眼的教學實踐與推廣成效，在全國競爭中脫穎而出，一舉囊括典範獎、傑出獎及優秀獎等多項殊榮，展現南市深耕數位學習的豐碩成果。

    榮獲最高榮譽「典範獎」的土城高中教師戴嘉靚，擔任因材網高中生物教材研發計畫負責人，積極推動全國研習。她依據多元選修與學習扶助需求，運用任務指派與組卷功能設計適性教案，並製作教學短片分享實務經驗，同時引導學生運用平台資源規劃自主學習，展現數位工具在高中教學的深度應用。

    獲「傑出獎」的永康國中教師林柏寬，以「精準診斷，溫暖導學」為核心理念，善用知識結構星空圖掌握學習斷點，結合影片與互動試題，提升學習成效；崇學國小教師張琬翔則整合遊戲化學習與AI夥伴，運用「因雄崛起」及「e度」AI提問機制，輔導學生寫作與深化思考，並透過入班示範與陪伴共備，展現領航教師影響力。

    榮獲「優秀獎」的教師各具特色。和順國中教師林信廷結合生成式AI與因材網資源，發展理化探究課程；仙草實小教師馬毓君透過教學實證，強化平台支持學生自主學習；長興國小教師陳文凱推動「自學、共學、互學、導學」4學模式，協助教師解讀診斷報告並落實教學；賢北國小教師張志仁則將因材網融入專題學習（PBL），培養學生自我調節能力。

    教育局長鄭新輝表示，南市推動數位學習的關鍵在於教師能將平台有效融入課堂，此次獲獎教師充分展現A2講師專業，為落實「減負增效」教學目標立下典範。

    南市崇學國小教師張琬翔示範因材網「e度」運用實例。（南市教育局提供）

    南市崇學國小教師張琬翔示範因材網「e度」運用實例。（南市教育局提供）

    南市永康國中教師林柏寬於工作坊講解「因雄崛起」。（南市教育局提供）

    南市永康國中教師林柏寬於工作坊講解「因雄崛起」。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播