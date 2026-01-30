南市教師團隊包辦「因材網A2講師」3大獎 展現深耕數位學習成果

南市土城高中教師戴嘉靚推廣數位學習平台。（南市教育局提供）

教育部「114年度績優因材網A2講師甄選」結果揭曉，台南市教師團隊憑藉亮眼的教學實踐與推廣成效，在全國競爭中脫穎而出，一舉囊括典範獎、傑出獎及優秀獎等多項殊榮，展現南市深耕數位學習的豐碩成果。

榮獲最高榮譽「典範獎」的土城高中教師戴嘉靚，擔任因材網高中生物教材研發計畫負責人，積極推動全國研習。她依據多元選修與學習扶助需求，運用任務指派與組卷功能設計適性教案，並製作教學短片分享實務經驗，同時引導學生運用平台資源規劃自主學習，展現數位工具在高中教學的深度應用。

獲「傑出獎」的永康國中教師林柏寬，以「精準診斷，溫暖導學」為核心理念，善用知識結構星空圖掌握學習斷點，結合影片與互動試題，提升學習成效；崇學國小教師張琬翔則整合遊戲化學習與AI夥伴，運用「因雄崛起」及「e度」AI提問機制，輔導學生寫作與深化思考，並透過入班示範與陪伴共備，展現領航教師影響力。

榮獲「優秀獎」的教師各具特色。和順國中教師林信廷結合生成式AI與因材網資源，發展理化探究課程；仙草實小教師馬毓君透過教學實證，強化平台支持學生自主學習；長興國小教師陳文凱推動「自學、共學、互學、導學」4學模式，協助教師解讀診斷報告並落實教學；賢北國小教師張志仁則將因材網融入專題學習（PBL），培養學生自我調節能力。

教育局長鄭新輝表示，南市推動數位學習的關鍵在於教師能將平台有效融入課堂，此次獲獎教師充分展現A2講師專業，為落實「減負增效」教學目標立下典範。

南市崇學國小教師張琬翔示範因材網「e度」運用實例。（南市教育局提供）

南市永康國中教師林柏寬於工作坊講解「因雄崛起」。（南市教育局提供）

