    日照中心+1！南投竹山竹秀苑啟用 嘉惠「竹鹿名集」4鄉鎮

    2026/01/30 16:51 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮日照中心竹山「竹秀苑」啟用，中心設置多功能復能運動設備，可收托30名長輩。（南投縣政府提供）

    南投竹山鎮日照中心竹山「竹秀苑」啟用，中心設置多功能復能運動設備，可收托30名長輩。（南投縣政府提供）

    南投縣竹山鎮竹山國中學區首家日照中心竹山「竹秀苑」，今在竹山中和里活動中心2樓開幕，該據點啟用後，讓全縣日照中心達到34家，以「一國中學區一日照中心」來看，布建率達87.5％，未來可收托30名長輩，服務範圍涵蓋竹山、鹿谷、名間、集集4鄉鎮，為在地長照量能注入強心針。

    南投縣長許淑華出席竹山「竹秀苑」啟用時表示，全縣「一國中學區一日照中心」的目標，希望今年底就能達到百分百的布建，為協助日照中心關懷失智、失能長輩，縣府對每處日照中心的成立，都提供300萬元的開辦費用，盼全力支持能順利達標。

    竹秀醫院表示，竹山「竹秀苑」是前山基金會繼名間「竹秀苑」後，於在地打造的第2個日照中心，採失能、失智混合型服務模式，可收托30名長輩，範圍涵蓋竹山、鹿谷、名間、集集，設置多功能復能運動設備，提供生活照護、沐浴、備餐，更結合竹秀醫院醫療團隊，提供長輩健康評估、延緩失能等服務。

    另外，為響應長照在地化需求，秀傳醫療體系總裁黃明和，今也捐贈100萬元充實日照中心設備，希望透過完善的環境，讓長輩能在舒適的日照中心接受專業照護。

    南投竹山鎮日照中心竹山「竹秀苑」啟用，南投縣長許淑華（右三）出席開幕剪綵。（南投縣政府提供）

    南投竹山鎮日照中心竹山「竹秀苑」啟用，南投縣長許淑華（右三）出席開幕剪綵。（南投縣政府提供）

