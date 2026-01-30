苗縣後龍挖出禽流感病死雞 數量比業者聲稱還多301隻

苗縣府在後龍開挖禽流感病死雞，結果數量比豐原蛋雞場業者聲稱數量還多。圖為開挖畫面。（苗縣府提供）

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，已確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府昨天指業者說1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣。苗栗縣政府昨會同警方前往埋屍地點開挖，縣府農業處今指出，實際清出斃死雞隻1216隻，加上之前被丟棄在外埔大排水溝內235隻病死雞共1451隻，與原通報數量明顯有落差，將持續釐清。

苗栗縣府還原事件時間歷程，縣府先於26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝內發現遭棄置斃死雞隻235隻，相關單位隨即完成清除作業，並同步啟動防疫應變措施；台中市政府之後提供資料，涉案業者稱曾載運斃死雞隻1150隻至後龍私人土地掩埋。

請繼續往下閱讀...

苗縣府表示，掩埋地點及後龍外埔大排水溝清出的斃死雞隻進行比對，外觀特徵及雞齡高度相似；縣府將持續與相關單位強化橫向聯繫與合作，並配合後續調查究責工作，涉案地主也另案移請司法機關偵辦。

苗栗縣動防所連日來除在發現病死雞隻現場及周邊完成清消作業，也對周邊3公里內禽場全面採樣送驗及展開後續監測作業。苗縣府強調，檢驗結果均為陰性，顯示疫情風險已獲有效控管，請民眾不必恐慌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法