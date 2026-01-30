為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    歲末點亮星空照亮街角 善悅協會新莊圍爐關懷街友

    2026/01/30 17:08 記者翁聿煌／新北報導
    新北市善悅關懷協會在新莊區元亨寺台北講堂，舉辦街友圍爐關懷活動。（記者翁聿煌攝）

    年節將至，新北市善悅協會為讓街友感受節慶溫暖與社會關懷，30日在新莊區元亨寺台北講堂舉辦街友圍爐關懷活動，約有150位街友參加，致贈紅包與物資，以及義剪、義診和職涯諮詢、媒合工作等。

    元亨寺釋蓮心法師表示，街友圍爐關懷活動到今年已舉辦7年，規模每年擴大，獲得多家善心單位熱情響應，包括財團法人新北市邱和成基金會捐贈圍爐饗宴，人安基金會提供年菜組合，方便街友攜回；仕招社會福利慈善事業基金會致贈每位街友500元年節慰問金，清海無上師世界會則準備保暖衣物、餅乾及飲料等，大家共同幫助街友。

    新北市善悅關懷協會執行長黃梅英說，為鼓勵街友返回社區自立生活，除了提供圍爐餐食及物資外，現場並提供義剪、義診等生活照顧服務，邀集新北市勞工局就業服務員與友善企業進行就業媒合及職涯諮詢，依街友工作經驗與就業意願，協助職缺媒合或轉介職業訓練課程；法律扶助基金會也派員到場提供法律諮詢，回應街友在生活與權益上的需求。

    新北市社會局長李美珍、副局長吳淑芳和新莊區長朱思戎等到場協助發放紅包與物資，逐一關懷街友。李美珍表示，期待社會各界的愛心與關懷傳遞到社會中最需要被看見的角落，透過私公協力點亮希望，陪伴街友一步步重建生活，早日融入社會。

    清海無上師世界會在現場發放保暖衣物及福袋。（記者翁聿煌攝）

