2026新竹良品前進遠百竹北店開賣 目標營業額120萬

今年躋身「2026新竹良品」的業者是從101家中激烈競爭徵選出來的。（記者黃美珠攝）

迎接農曆新年，「2026新竹良品」今天下午在遠百竹北店正式發表，啟動為期11天的展售活動，縣府產業發展處從縣內101家廠商嚴選出17家優質業者，帶來的130件好物。

新竹縣副縣長陳見賢說，展售時間從即日起到2月8日為止，期間規劃多項廠商限定優惠，在展區單日單次消費累積滿1000元就可參加抽獎，有機會獲得iPad跟多項家電好禮；週六、週日下午還有精彩表演可以欣賞。

產業發展處長陳盈州說，經貿事務科每2年嚴選1次縣內優質特產更新「新竹良品」這個品牌內容，今年適逢最新改版，也是「新竹良品」第5次改版，配合「新竹良品」的更新，配合春節來到，已經連3年在遠百竹北店7樓舉行展售特賣。

其中，2024年的新竹良品在為期10天的展售期初試啼聲就有37萬的銷售額，後續另有46萬的買氣。去年現場銷售攀升到48萬，且一併帶入60萬的長尾效應。

「新竹良品」每次品牌更新都吸引更多的廠商參與徵選，今年共有101家在地優質業者加入競爭，最後經貿事務科嚴選17家、共130件好物跟民眾分享，期待今年無論是現場的展售或是後續的買氣，能寫下120萬元佳績。

「2026新竹良品」今天下午正式發表，同步在遠百竹北店7樓舉辦展售特賣。（記者黃美珠攝）

「2026新竹良品」發表會現場熱鬧滾滾。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（右2）跟縣議員陳凱榮（左1）、楊昌德（左2）、林碩彥（右1）推薦「2026新竹良品」。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府產業發展處計畫「2026新竹良品」展售能帶入120萬的銷售總額。（記者黃美珠攝）

