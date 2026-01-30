為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    設籍基準日變更 澎湖望安15000元大禮包恐將年後發放

    2026/01/30 16:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安轄管離島眾多，基準日變更必須農曆年後才能發放。（記者劉禹慶攝）

    望安轄管離島眾多，基準日變更必須農曆年後才能發放。（記者劉禹慶攝）

    望安鄉代會今（30）日通過望安鄉公所提案「振興經濟禮金」15000元，但修正發放基準日，由鄉公所提案1月15日變更為1月29日，涉及戶籍重新整理，恐將農曆年後才能發放，喪失原本讓鄉民好過年美意。望安鄉長許賢德欲重新提案，並與鄉代會協商，因時間緊迫破局。

    由於設籍基準日設定，係制度設計中影響公平性與行政可行性之關鍵因素。公所原規劃以115年1月15日前設籍於望安者作為資格認定基準日，主要考量在於避免政策訊息對外公布後，制度在實務運作上出現被刻意操作之空間，確保資源確實用於長期設籍、實際生活於望安鄉民。

    全案經鄉代會法定程序審議後，設籍基準日調整1月29日。望安鄉公所指出，基準日若設定於政策訊息已廣為周知之後，在制度設計上即存在高度風險，容易引發短期間集中遷入設籍之現象，不僅偏離政策原意，亦將大幅增加戶籍查核、名冊重整及行政審核之負擔。

    望安鄉公所進一步說明，基準日延後後，相關名冊須重新全面清查，實務上需耗費相當作業時間，致使造冊、印領及發放程序難以於農曆年前完成。對於鄉民關切之發放時程，公所深表理解，惟仍須在依法行政及制度公平之前提下審慎辦理。

    望安鄉公所強調，普發現金政策目的在於穩定照顧長期設籍鄉民並促進地方經濟發展，相關制度設計與執行，均係基於行政實務經驗及公平性考量，未來亦將持續就執行情形對外說明，確保政策推動透明與公正。

    前望安警分局長黃一航1月27日榮調，因基準日變動喪失領取一萬五千元資格。（望安警分局提供）

    前望安警分局長黃一航1月27日榮調，因基準日變動喪失領取一萬五千元資格。（望安警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播