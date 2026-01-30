長榮空服員抱病值勤離世 座艙長記大過、連降2級拔管理職

空服員抱病值勤離世，長榮航空懲處出爐，該航班事務長遭記大過一次，職務連降兩級，解除管理職，在客艙內沒有主導權限。（資料照）

去年9月，長榮航空孫姓空服員執勤後病逝，引發各界抨擊長榮航空職場環境，調查後也發現事務長（座艙長）的航班日誌並未通報組員身體不適。長榮航空懲處出爐，這名事務長遭記大過一次，職務連降兩級，解除管理職，在客艙內沒有主導權限。

長榮航空今天（30日）說明，長榮對於飛航作業安全、組員健康及管理責任一向高度重視。任何違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

長榮航空表示，經人評會決議，這起案件空服員於執行職務期間，未能確實依標準作業流程（SOP）履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降兩級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過一次。長榮航空表示，公司將持續強化管理制度、教育訓練及督導機制，確保各級人員確實落實作業規範，並致力維護全體組員工作安全與專業環境。

桃園市空服員職業工會也發表聲明，第一是呼籲這起案件是社會重大案件，繫乎長榮航空的聲譽和社會期盼的公平正義，長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，以及後續懲處結果，給家屬、給員工、給社會大眾一個交代。

空服員工會也指出，對於直接傷害愈嚴重的案件，反而長榮航空處理速度愈拖延，處理過程和結果也更不透明，嚴重影響長榮航空紀律的一致性，更不利員工和大眾對長榮航空的信賴，請長榮航空慎思。

空服員工會表示，最後，有關孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫的行為，應負起損害賠償責任，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任。

但是到目前為止，當班座艙長和長榮航空都未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，工會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

