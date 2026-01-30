陳其邁開箱高雄冬日遊樂園 22項遊樂設施有9項新玩意

陳其邁童心未泯，帶著小朋友試玩電動的小恐龍。（記者葛祐豪攝）

高雄市長陳其邁今（30）日下午開箱「2026高雄冬日遊樂園」，高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園；今年22項遊樂設施中，有9項新玩意，更針對2-4歲小朋友規劃幼兒遊戲區，2月7日至3月1日開放免費遊玩。

高雄市觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並3度攜手台灣港務公司，讓高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園。

陳其邁今天下午開箱遊樂設施，他表示，今年高雄冬日遊樂園共有22項遊樂設施，其中有9項是首度亮相的遊具，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車、星際探險等，更特別針對2-4歲小朋友規劃幼兒遊戲區，全部開放免費遊玩，現場還有美食市集及趣味親子互動展演；高雄過年期間訂房率已達8成，歡迎全國民眾趕快規劃行程造訪高雄。

今天活動搶先亮相全新的5座機械及2座氣墊設施，陳其邁帶著市立鳥松幼兒園、私立常春藤幼兒園的小朋友一同體驗，現場歡笑聲不斷，陳其邁童心未泯，還試玩小恐龍與恐龍主題旋轉木馬，玩得不亦樂乎。

高市觀光局長高閔琳表示，高雄冬天氣候穩定，適合全家出遊，今年邁入第三年的「高雄冬日遊樂園」，將在2月7日至3月1日（2月16日除夕休園）下午3點至6點，在高雄港16-18號碼頭登場，週五至週日及年假期間，增加晚上6點至9點時段，遊園券將於當日活動開始前1小時，於現場發放。

台灣港務公司總經理王錦榮指出，近年港務公司與高市府多次合作，推展高雄水岸遊憩及觀光，成功行銷高雄城市及獨特的港灣魅力。過年期間將有3艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」造訪高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，國際旅客第一時間將可感受高雄的活力。

觀光局提醒，「高雄冬日遊樂園」活動現場停車位有限，請民眾多利用大眾運輸工具前往。

陳其邁（右）與小朋友一起搭乘恐龍主題的旋轉木馬。（記者葛祐豪攝）

小朋友坐在電動小恐龍身上，玩得不亦樂乎。（記者葛祐豪攝）

今年高雄冬日遊樂園共有22項遊樂設施。（記者葛祐豪攝）

高雄冬日遊樂園將於2月7日至3月1日，在高雄港16-18號碼頭登場。（記者葛祐豪攝）

