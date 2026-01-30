台南鐵路地下化永久軌 今全線接合

南鐵地下化軌道接合典禮，鐵道局長楊正君（左起）、交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲、副市長葉澤山共同出席見證。（記者洪瑞琴攝）

台南鐵路地下化工程再創里程碑，工程團隊克服用地取得與文資遺構等挑戰，今（30）日順利完成永久軌全線軌道接合。

台南鐵路地下化工程全長8.23公里，已完成7.2公里60E1長銲鋼軌無道碴軌道鋪設，並同步完成20座道岔，工程品質與進度穩健到位。交通部長陳世凱今日與台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、鐵道局長楊正君共同到場，見證永久軌接合的歷史時刻。

台南是六都中最後完成鐵路立體化的城市，地下化永久軌工程卻是「藏秘寶、寫新史」。鐵道局指出，隧道內首例全面採用無道碴軌道工法，透過行走銲與鋁熱銲技術，將短鋼軌銲接為連續長銲鋼軌，鋪設成無縫軌道，不僅提升列車行駛穩定度，也大幅降低震動與噪音，讓百年鐵路在地下展現現代化新樣貌。

工程另一大亮點，則是整合道床彈性機制與列車懸吊系統，避免系統共振加成效應，同時導入具減振、抑噪功能的道岔軌道設計，全面提升乘車舒適性，讓「看不見的工程」成為守護行車品質的關鍵。

然而，工程推進並非一帆風順。由於土建工程採分段交付，部分隧道區段不連續，導致軌道施工物料與設備難以進場。工程團隊即時調整施工策略，滾動檢討工序，並增設投料口，整合通風豎井與隧道頂板投料設施，成功突破施工限制，確保工程如期完成。

南鐵地下化預定今年底完工通車。（記者洪瑞琴攝）

南鐵地下化未來通車後，新車站進出動線將分二階段通行。（記者洪瑞琴攝）

未來南鐵地下化後，台南車站下沈式廣場連通，不再有前、後站之分。（記者洪瑞琴攝）

