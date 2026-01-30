為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市農曆年前爆發禽流感疫情 魚肉蛋菜均價報你知

    2026/01/30 16:40 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕視察果菜市場。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕視察果菜市場。（記者廖耀東攝）

    農曆春節將近，年節民生物資供應備受關注，因台中市近期爆發禽流感疫情，外界關注禽肉及蛋價波動，台中市長盧秀今日前往魚市場及果菜批發市場巡視強調，目前市面蛋價與禽肉價格均屬平穩，目前雞蛋每台斤約47元，尚未因雞瘟事件出現明顯波動。

    台中魚市場股份有限公司表示，今年受沿海光電產業影響，部分養殖魚貨量略有減少，年節前行情預估將小幅上揚，但仍在合理範圍內。目前水產品平均每日交易量約45公噸，平均價格約每公斤165元，黃花魚、石斑魚、吳郭魚、金鯧魚、鱸魚及虱目魚等供應穩定。

    台中果菜運銷股份有限公司說明，春節前蔬果供應量充足，近期蔬菜每日平均交易量約220公噸，平均價格每公斤約20元；水果每日平均交易量約420公噸，平均價格約每公斤75元，柑橘類、蜜棗、木瓜、鳳梨及雪梨等年節應景水果買氣熱絡。因應年節高峰，果菜市場已提前一週自2月12日起啟動總動員，人員提早1小時上班，並調整拍賣與議價時段，彈性調配供應量，確保品質與價格穩定。

    在肉品供應方面，盧秀燕指出，大安肉品市場近日每日豬隻拍賣量約1800至2200頭，價格約每公斤86至88元，供應量將隨年節接近再行提高。她也特別強調，歷經非洲豬瘟疫情考驗後，市府對肉品安全採取更高規格的防疫策略，所有交易豬隻皆來自合法屠宰場，經專業獸醫師層層把關，消毒與查核作業已全面常態化，市民可百分之百安心食用國產豬肉。

