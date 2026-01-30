為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節拚好運！屏東慈天宮擲筊大賽加碼到300萬 御天宮抽黃金

    2026/01/30 16:09 記者葉永騫／屏東報導
    歸來慈天宮每年春節擲筊大賽都吸引了大量的人潮。（記者葉永騫攝）

    歸來慈天宮每年春節擲筊大賽都吸引了大量的人潮。（記者葉永騫攝）

    今年春節屏東縣各大廟宇除了贈送錢母給信眾外，屏東歸來慈天宮依往例舉辦擲筊大賽，今年更加碼到300萬元，只要擲出20個聖筊就能將現金帶回家，內埔御天宮關帝廟則推出添油香送摸彩卷抽黃金、白銀等活動，讓民眾到廟宇走春更加熱鬧。

    每年的大年初一、初二，屏東歸來慈天宮都會舉辦免費擲筊大賽，只要擲出20個聖筊就能獲得最大獎項，從汽車到現金200萬元，今年再加碼到300萬元，而擲出12個聖筊以上就送機車，擲5次聖筊以上就有機會拿到萬元發財金，點燈則可以抽汽車。

    由於連擲20次聖筊的機會只有104萬8576分之一的機會，因此自舉辦以來還沒有拿到大獎，但機車只要擲出12次聖筊為4096分之1，每年都有人擲出，成功拿到機車，今年加碼後是否有幸運兒出現，就看大家擲筊的運氣了。

    另外，內埔御天宮關帝廟在除夕夜舉辦頭香大典，添油香100元就送摸彩卷，有機會抽到黃金、白銀及沉香佛珠，而大年初三則有新春市集活動、歌唱比賽及毛孩走秀比賽等，摸彩有iPhone 17、Switch 2遊戲機等獎項。

    屏東歸來慈天今年擲筊大賽加碼到300萬元。（記者葉永騫攝）

    屏東歸來慈天今年擲筊大賽加碼到300萬元。（記者葉永騫攝）

    內埔御天宮關帝廟新春抽黃金、白銀及沉香佛珠。（記者葉永騫攝）

    內埔御天宮關帝廟新春抽黃金、白銀及沉香佛珠。（記者葉永騫攝）

