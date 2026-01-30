台北永春街都更300違占戶卡20年 市府跨局處小組研擬安置計畫

台北市永春街都更案國、市、私有土地產權複雜，再加上有300多戶違占戶，嚴重影響都更進度。（資料照）

台北市永春街都更案礙於國、市、私有土地產權複雜，再加上有300多戶違占戶，嚴重影響都更進度。台北市長蔣萬安今（30）日出席「與里長有約」活動，當地富水里陳麗真希望政府可以積極處理，並安置居民。蔣萬安承諾會成立跨局處小組，以「排占」優先的方式，同步研擬安置計畫。

富水里陳麗真里長說，該案已經執行20幾年，6年前才進行到都更，結果土地被發現不符合都市更新條例，300多戶違占戶，只有3戶符合搬遷補償，大多數沒有土地，完全都是違建，都已在此生活好幾代，台北市是這麼美麗的都市，但永春街這邊有一個瘤，都沒有辦法切除掉，既然不符合都更條例，希望可以改成市地的重劃，這麼多年了是個燙手山芋，難以解決。

都市更新處處長詹育齊說明，永春街在土地上有300多戶違占戶，去年5月、今年1月都有跟里長說明，未來在推動都更後，違占戶該如何安置以及相關的權益的維護，會持續跟里長討論。財政局也說，該案有國、市有土地比較複雜，財政局管理市有土地部分，會積極的配合排占的作業，市有土地占用戶的釐清，會加速辦理，配合都更的進程。

蔣萬安說，該地區有國有地、市有地產權複雜，有台北市財政局、國產署、國防部和政戰局，也有私地，而且又有300多戶違占戶，他會請副秘書長王玉芬召集財政局、地政局組一個小組，必須要跟中央國產署、國防部一起定計畫。

蔣萬安說，目前初步先「排占」，當然也有要方案出來，必須先有個安置計畫，至於里長所提的市地重劃，他把里長的想法，請地政局評估研究評估，確定是否可行。

