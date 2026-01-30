為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北永春街都更300違占戶卡20年 市府跨局處小組研擬安置計畫

    2026/01/30 16:29 記者孫唯容／台北報導
    台北市永春街都更案國、市、私有土地產權複雜，再加上有300多戶違占戶，嚴重影響都更進度。（資料照）

    台北市永春街都更案國、市、私有土地產權複雜，再加上有300多戶違占戶，嚴重影響都更進度。（資料照）

    台北市永春街都更案礙於國、市、私有土地產權複雜，再加上有300多戶違占戶，嚴重影響都更進度。台北市長蔣萬安今（30）日出席「與里長有約」活動，當地富水里陳麗真希望政府可以積極處理，並安置居民。蔣萬安承諾會成立跨局處小組，以「排占」優先的方式，同步研擬安置計畫。

    富水里陳麗真里長說，該案已經執行20幾年，6年前才進行到都更，結果土地被發現不符合都市更新條例，300多戶違占戶，只有3戶符合搬遷補償，大多數沒有土地，完全都是違建，都已在此生活好幾代，台北市是這麼美麗的都市，但永春街這邊有一個瘤，都沒有辦法切除掉，既然不符合都更條例，希望可以改成市地的重劃，這麼多年了是個燙手山芋，難以解決。

    都市更新處處長詹育齊說明，永春街在土地上有300多戶違占戶，去年5月、今年1月都有跟里長說明，未來在推動都更後，違占戶該如何安置以及相關的權益的維護，會持續跟里長討論。財政局也說，該案有國、市有土地比較複雜，財政局管理市有土地部分，會積極的配合排占的作業，市有土地占用戶的釐清，會加速辦理，配合都更的進程。

    蔣萬安說，該地區有國有地、市有地產權複雜，有台北市財政局、國產署、國防部和政戰局，也有私地，而且又有300多戶違占戶，他會請副秘書長王玉芬召集財政局、地政局組一個小組，必須要跟中央國產署、國防部一起定計畫。

    蔣萬安說，目前初步先「排占」，當然也有要方案出來，必須先有個安置計畫，至於里長所提的市地重劃，他把里長的想法，請地政局評估研究評估，確定是否可行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播