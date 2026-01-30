為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不再「卡」在平交道 新營東山路交通瓶頸年後拓寬為20米

    2026/01/30 16:20 記者楊金城／台南報導
    台南新營火車站北側東山路平交道兩側車道短窄，容易塞車，還偶有車輛被「關」在平交道內。（記者楊金城攝）

    台南新營火車站北側東山路平交道兩側車道短窄，容易塞車，還偶有車輛被「關」在平交道內。（記者楊金城攝）

    台南新營火車站北側東山路平交道兩側車道短窄，容易塞車，還偶有車輛被「關」在平交道內，險象環生，又因車道過短，無法新建陸橋、地下道解決，台南市工務局終於擬定車道拓寬三階段改善計畫，第一階段的道路拓寬工程已啟動，預計農曆年後動工、3月底完工，屆時增加一個車道，路寬從現行15米增為20米寬，有效舒緩東山路平交道塞車問題。

    工務局說，新營東山路平交道以西銜接開元路、以東銜接省道台1線，兩側腹地又短又窄，停等平交道時，如果不只1班列車通過，兩側道路就容易塞車，尤其東側經常一路塞到台1線路口，影響周邊車流通行。

    工務局局長陳世仁指出，新營東山路平交道改善計畫，已辦理規劃拓寬作業，需改善長約155.5公尺，寬約20公尺，拓寬牽涉辦理都市計畫變更及台鐵設施遷移，以三階段進行，目前辦理第一階段的短期改善方案。

    第一階段的道路拓寬，用地採租用現有空地（包含台鐵、台糖及新營區農會土地），以增加一車道，拓寬工程開工，農曆年後進場施工，預計3月底完工，工程費235萬餘元。

    第二階段將辦理都市計畫變更作業；第三階段則是規劃車道配置方案，用地取得預計明年年12月完成，包含台鐵設施遷移的全部工程，則預計2028年6月完成。

    台南新營火車站北側東山路平交道，在台1線東側段將租地拓寬車道。（記者楊金城攝）

    台南新營火車站北側東山路平交道，在台1線東側段將租地拓寬車道。（記者楊金城攝）

    台南新營火車站北側東山路平交道，在西段大同路的北側（圖左）租地拓寬車道。（記者楊金城攝）

    台南新營火車站北側東山路平交道，在西段大同路的北側（圖左）租地拓寬車道。（記者楊金城攝）

