斥資4千多萬元 花蓮最南端富里鄉動工整建多功能藝文中心

富里鄉老人文康中心轉型多功能藝文中心，今天舉辦開工典禮。（富里鄉公所提供）

教育部補助3千多萬元，總金額4千1百萬的花蓮縣最南端富里鄉多功能藝文中心整建工程今天舉辦開工典禮，將老舊的多功能活動中心整修為具有親子共學、藝文展覽及活動場域。富里鄉長江東成說，這是富里鄉近年最大的公共建設案，期盼成為花蓮南區重要的藝文樞紐。

鄉長江東成說，富里鄉老人文康中心建物使用超過20年，當年的設計已不敷使用且老舊，富里鄉公所前年提出整建計畫，透過花蓮縣文化局爭取到教育部終身教育司補助經費，去年進行設計、年底完成決標。

文化局表示，老人文康中心改為多功能藝文中心，在空間規劃上兼顧不同年齡層需要，1樓規劃為親子館及多功能展場，提供親子共學、藝文展覽及社區活動使用；2樓設置圖書室，打造明亮舒適的閱讀與學習環境；3樓則規劃為演講廳，可作為講座、藝文表演、成果發表及各類公共活動場域，空間配置彈性，希望富里鄉有良好的文化活動場域，預計今年底完工。

開幕典禮上，富里國小學童到場獻才藝，包括縣長徐榛蔚及文化局長陳建村、花蓮南區的議員黃玲蘭、詹金富、鍾素政、林玉芬，以及農會理事長黃政乾、富里鄉代會主席葉家鴻及副主席何桂香與多名鄉代表、村長及校長等全部到齊，共同慶祝開工。

