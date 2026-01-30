為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    取代促進生產抗生素 嘉大、畜試所研發「發酵副產物飼料」

    2026/01/30 15:26 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉大動物科學系教授陳國隆團隊與畜產所研究員許晉賓團隊，今天出席研發成果發會表。（記者丁偉杰攝）

    嘉義大學與農業部畜產試驗所歷經多年合作，今天共同發表革命性飼料添加物技術，利用大豆殼、麩皮、收成後菇包產物及大花咸豐草等纖維原料與大豆粕為基質，經微生物發酵成為飼料；研究結果顯示，發酵產物可改善動物健康、提升生產效率，並具備取代促進生產抗生素，為台灣畜牧產業邁向永續發展的新里程碑。

    今天嘉大動物科學系教授陳國隆團隊與畜產所研究員許晉賓團隊在嘉大蘭潭校區共同發表研發成果，嘉大校長林翰謙、畜試所所長黃振芳等各界代表與畜牧業者出席發表會。

    林翰謙說，嘉大與畜產所2022年正式簽署合作備忘錄，於2024年啟動「永續創生聯合研究計畫」，整合雙方的學術研發與應用資源，期持續推動我國永續畜產發展。

    黃振芳表示，此次核心研發來自陳國隆教授團隊在微生物發酵與飼料創新上的長期投入，畜試所對母豬、肉豬、蛋雞、肉雞及哺乳仔羊，進行完整的動物試驗，結果顯示發酵產物可改善動物健康、提升生產效率，並具備取代促進生產抗生素與商品化應用潛力。

    陳國隆指出，此次成果在於透過微生物發酵技術，解決環保問題並大幅降低飼養成本，並有3大亮點，包括農業副產物循環利用，將大豆殼、麩皮、收成後菇包等轉化為動物的飼料資源；開發出抗生素與魚粉的替代品，既能維持生產效率，還能友善養殖；無藥殘、無腥味的優質禽產品，雞蛋、雞肉都無抗生素殘留，不會有使用動物性蛋白飼育的禽蛋常有的特殊「腥味」。

    團隊成功開發出可應用於雞隻飼糧的「全素食無抗生素配方」，根據合作業者指出，成果令人滿意，讓消費者能享用更安心的畜產品，達到在地生產、節能減碳、永續農業目標。

    此外，全程素食、無抗生素飼糧應用，可在白肉雞及土雞（文昌雞）飼糧中全程無使用動物性原料及促進生產抗生素，較市售商用飼料佳之生產性能及經濟效益，為一革命性突破。

    嘉大動物科學系教授陳國隆說明，研究成果有3大亮點 （記者丁偉杰攝）

    研發成果發表會，吸引畜牧業者與會。（記者丁偉杰攝）

