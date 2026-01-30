高齡93歲首任校長袁頌西 慨捐百萬給暨大

暨大首任校長袁頌西（右）上月親筆簽署「暨大接受各界人士捐贈單」。（國立暨大提供）

國立暨南國際大學的首任校長袁頌西，從暨大籌備期間擔任籌備處主任，到擔任校長，對暨大感情深厚，2年前經暨大穿針引線入住埔基醫院長照教學中心，暨大社工、護理系師生定期探視照護，老校長十分感動，慨捐100萬元給學校，且不指定用途，直接入校務基金，讓這份愛繼續傳下去。

今年93歲的袁頌西，從暨大籌建時期就擔任籌備處主任，看著暨大校舍一棟一棟興建，1995年接任首任校長後，以「誠樸弘毅，務本致用」作為校訓，奠定暨大根基。袁頌西退休後，曾在2013年7月就贈書給暨大圖書館，對暨大和埔里有著深厚的感情。

袁頌西因年事已高，兒女又在國外，在現任校長武東星穿針引線下，埔里基督教醫院董事長趙文崇協助下，前年初住進醫院「長照教學中心」。入住長照中心2年來，暨大社工、護理系師生均定期探視照護下，讓袁校長備感窩心。

暨大表示，袁頌西感謝暨大與埔基的照顧，其子女袁韻新、袁貞璞先生，決定以父母名義捐款100萬元給暨大。去年底袁貞璞回台省親時，袁校長親筆簽署捐款單，並特別交代「不需指定用途」，直接投入校務基金。

暨大利用前2天袁頌西參加暨大櫻花季開幕活動之便，舉行捐贈儀式，老校長將支票交給武東星時，與會人員都很感動，武東星說，袁校長的這份薪傳心意，是暨大繼續前進的動力。

