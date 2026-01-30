為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林草嶺石壁半月2山林火警 張麗善：分短中長期應變

    2026/01/30 15:32 記者李文德／雲林報導
    草嶺石壁地區29日山林火警，經過消防、義消、村民超過30人摸黑搶救8個多小時，總算順利撲滅火勢。（陳兵通提供）

    草嶺石壁地區29日山林火警，經過消防、義消、村民超過30人摸黑搶救8個多小時，總算順利撲滅火勢。（陳兵通提供）

    雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區，短短半個月內接連發生2起山林火警，雖事發地點直線距離相隔10公里遠，民眾表示，希望相關單位能夠有作為防範。對此，雲林縣長張麗善今（30）日受訪表示，將短中長期計畫因應，也會加強巡邏，一旦抓到不肖人士絕對嚴懲。

    張麗善表示，針對草嶺石壁地區短短半個月發生兩次火警，因此縣府將採取短期應變機制及中長期制度建構方向執行，短期內會與當地消防分隊，加強警消、義消人員，與當地民眾密切聯繫，成立防火防盜的巡守機制，甚至加強保護山林以及防火防災、宣導。再者由於兩次的事發地點位於偏遠且道路狹窄處，因此預計將購置小型幫浦車、消防車輛，以利救災救火資源即時到場搶救。

    張麗善指出，目前已剛在山區設置一處蓄水池，目前正待送電啟用，屆時有電力了也可以設置監視器等配備，加上為防災防火考量，也擬再增加一處專門作為消防專用蓄水池，屆時就配備管線等，一來也能保護山林產業，也能守護當地休閒觀光。

    張麗善強調，判斷目前事發地點，並未是遊客可進入場地，因此可能有不肖人士可能看中冬筍季節而盜採，甚至有不懂當地山林防護，而違規生火取暖， 因此會加強巡視，一旦捉到不肖人士一定嚴懲，絕不寬貸。此外一年一度櫻花季將到，會請義消、警消加強巡邏，也確保516公頃的竹創森林療癒基地不能有損失。

    雲林縣長張麗善今受訪表示，將分短中長期因應，更強調抓到不肖人士絕對嚴懲。（資料照，記者李文德攝）

    雲林縣長張麗善今受訪表示，將分短中長期因應，更強調抓到不肖人士絕對嚴懲。（資料照，記者李文德攝）

