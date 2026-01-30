嘉縣首創「浪浪就業服務站」 農：浪犬驅猴守8成果實

嘉義縣長翁章梁見證「浪浪就業服務站」出養療癒犬。（記者蔡宗勳攝）

流浪犬追車咬人為全國性議題，嘉義縣家畜疾病防治所除全力捕捉節育，數量居全國第一外，並在中央與縣府經費支持下，兩年前開辦全台唯一「浪浪就業服務站」，由訓練師客製化訓練成為療癒犬或護衛犬，再幫浪犬找到工作、找到家，有位果農領養3隻浪犬做為果園護衛犬，一再驅離猴群，守住8成果實。縣長翁章梁強調，浪犬搖身一變成驅猴先鋒，可以解決愈來愈嚴重的猴害。

防治所長林珮如指出，嘉義縣每年抓捕6000隻浪犬絕育，絕育數量是全台最多，部分浪犬原地放回，兇猛犬隻則安置動保園區。兩年來獲得中央補助35萬元，加上縣款編列100萬元成立「浪浪就業服務站」。與國立屏東科技大學及中華民國好朋友動物保護協會合作，透過專業行為評估與訓犬師依犬隻個性與潛能設定客製化訓練，協助轉型成為療癒犬或護衛犬，已訓練20隻浪犬，翻轉社會對流浪犬「只能被安置」的既定印象。

李姓果農現身說法表示，山區果園猴害嚴重，所種植的黃金果屢遭猴群入侵，幾乎後來去浪浪就業站領養浪犬，因為有狗幫忙趕猴，現在竟能採收8成以上，讓他重新看見希望，鼓勵果農條件適合可以認養狗，另也盼政府幫忙，不一定能每天巡園，需要自動餵食設備。

翁章梁說，培訓流浪犬成為護衛犬，協助果農解決猴害問題，是很好政策方向，關於飼料自動餵食裝置，因戶外天候考量，飼料可能發霉或變質，但他相信由防治所與農業部合作，應該可以克服技術問題。

領養療癒犬「阿寶」方小姐指出，其為職業婦女身分常工作家庭兩頭燒，因女兒長期感到孤單選擇領養犬隻陪伴。阿寶成為孩子最穩定的情感支柱，當女兒情緒低落時總是靜靜守在身旁，陪她度過難熬時刻。阿寶不只是寵物，而是女兒最親密朋友，也讓家裡重新充滿笑聲。

嘉義縣獨創的「浪浪就業服務站」，幫浪浪找工作找到新家。（記者蔡宗勳攝）

敏道家園的院生和浪浪相見歡。（記者蔡宗勳攝）

浪犬躺著讓農業部動物保護司副司長陳中興摸肚子。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁和完成培訓的浪浪握手。（記者蔡宗勳攝）

