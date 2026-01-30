感謝馬太鞍溪堰塞湖降挖勇士 總統致意送福袋、農業部加碼茂谷柑

農業部次長杜文珍（中，灰色外套者）代總統賴清德送上內有保溫瓶、春聯等禮物的福袋，向成功降挖馬太鞍堰塞湖工程人員感謝致意。（農業部提供）

14名來自嘉義與花蓮的工程人員和天賭命30天，忍受低溫與土石崩落威脅，日前完成馬太鞍溪堰塞湖降挖，解除危機，為感謝勇士，總統賴清德今（30日）特別請農業部轉贈印有總統府徽印的保溫瓶、春聯、紅包、毛巾等給工程人員致意，勇士們感謝獲府肯定，認為付出值得又有意義。

馬太鞍溪堰塞湖去年9月下旬潰流，導致光復地區19人死亡，為減少堰塞湖風險，林業保育署於去年12月枯水期時，啟動減災工程，在晶富營造的14名工程勇士與9名後勤團隊全力支援下，順利完成壩體降挖，讓堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺，降低至目前約2.6萬立方公尺，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。

為感謝工程團隊的辛勞，農業部次長杜文珍前往現場，並代表賴總統致贈禮物，林保署副署長廖一光表示，總統準備了保溫瓶與春聯、紅包袋、毛巾等禮物，該署也準備該署的保溫瓶等禮品，感謝另9名後勤補給人員；農業部的禮品則是由部長陳駿季送出每人1箱茂谷柑，寓意大吉大利致意。廖一光指出，工程人員收到賴總統送的禮物後都非常開心，認為對台灣這塊土地解決危機所付出的努力有被總統看到。

林保署進一步指出，可進行減災工程是因災後大量土砂堆積抬升及填平河床，且目前為枯水期，才使履帶式機具得以直接挺進現場施工；即便具備相對有利條件，施工環境仍極為艱困，期間曾發生落石擊中機具等高風險情形，現場均依既定安全機制即時撤離，未造成人員傷亡，團隊在深山峽谷中長時間作業，僅能仰賴無線電通訊，須隨時因應天候變化、邊坡不穩與落石風險。

杜文珍則在現場代府院與全台灣人表達對工程人員的感謝，她表示該工程並非沿既有道路進入施工，是在災後條件許可下沿著溪床逐步向上推進，在高度不確定的自然環境中執行降挖作業，是高度風險任務；團隊迎難而上完成被外界以為不可能完成的挑戰，所有工程人員所展現的不只是勇氣，更是專業技術、堅韌毅力與決心。

晶富營造負責人黃國寶分享，這次該團隊參與最困難、最危險也最難忘的一次，成功的關鍵在於團隊的信任，還有農業部的支持。

林保署強調，現階段堰塞湖蓄水風險已大幅降低，但壩體及崩塌區仍堆積約2.1億立方公尺土砂，未來仍可能因地震或豪雨再次發生滑動。後續將持續監測現場狀況，並滾動調整應變作為。

