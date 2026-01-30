黃偉哲訪水仙宮市場發50元兌換券 邀買年貨嚐美食

市長黃偉哲現身水仙宮市場送好康。（台南市政府提供）

迎接農曆馬年即將到來，台南市長黃偉哲今日現身中西區水仙宮公有零售市場送好康，提供50元兌換券給來採買的民眾，同時也邀請大家來傳統市場採買年貨品嚐美食，感受市場熱鬧的人情味氛圍。

黃偉哲表示，水仙宮市場是市民日常採買的重要據點之一，市府持續透過節慶活動結合市場特色舉行活動，讓民眾採買年貨，也能感受傳統市場的人情味與城市溫度，帶動市場消費支持在地攤商，共同迎接嶄新的一年。

府城知名水仙宮公有零售市場各式熟食小吃、生鮮食材與年節用品一應俱全，不僅遊客愛，也是台南人辦年貨的好去處。經發局長張婷媛指出，傳統市場是年節帶動地方經濟的重要引擎，透過迎春活動規劃，回饋長期支持市場的消費者，也盼吸引更多民眾走進市場、認識市場特色，進一步提升人潮與買氣，促進市場整體發展，實現市民、攤商與市場三方共好。

此外，台南購物節活動正熱烈進行中，消費滿50元即可登錄抽獎，民眾到水仙宮市場消費，只要掃描攤位提供的數位行銷券，也能參與台南購物節抽獎，每消費滿50元即可獲得1組抽獎序號，消費越多、中獎機會越高。活動持續至3月1日止，獎項包含百萬Toyota電動車、家電、住宿券及每月8萬元現金好禮，還有加碼「週週抽」10萬豪禮活動，好運一次帶回家。

水仙宮市場是府城知名的傳統市場。（台南市政府提供）

