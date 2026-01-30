大溪居民怨豆干廠天天偷排沒被抓 環保局：去年累計開罰7萬

有民眾檢舉大溪員樹林茄苳溪到南興附近流域的豆干廠幾乎每天晚上都偷排廢水，但環保局於22日前往稽查，並未發現偷排情形。（環保局提供）

有民眾在網路threads貼文，住家大溪員樹林茄苳溪到南興附近溪流，豆干廠幾乎每天晚上都偷排廢水，讓整個溪水都變成白色的，民眾長期忍受惡臭，向市長信箱跟環保局反映都沒有用，感覺那一家豆干工廠後台很硬；對此環保局表示，由於民眾密集陳情，環保局以專案處理該工廠，去年累計開罰7萬400元，本月22日再度接獲陳情，但未查獲有偷排廢水情形，未來會規劃夜間不定期稽查。

環保局表示，目前已成立專案，針對該流域內小型食品加工廠疑似不定期排放廢水情形，規劃夜間不定期稽查，一經查獲，將依水污染防治法第30條規定，得處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

民眾PO文指出，反應過市長信箱跟環保局，得到的回文都是「查無異常水質、無異常，勸導勸導勸導勸導」，明明每天都在發生的事，最近發現業者變本加厲；事實上，4個月前南崁也有豆乾工廠偷牌廢水，結果罰300萬元，請問市府對大溪案要如何處理？

有民眾檢舉大溪員樹林茄苳溪到南興附近流域的豆干廠幾乎每天晚上都偷排廢水，但環保局於22日前往稽查，並未發現偷排情形。（環保局提供）

