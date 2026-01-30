台電總工會秘書長返澎 為尖山發電廠銀髮關懷活動志工打氣

台電總工會秘書長蕭鉉鐘，跨海參加尖山發電廠關懷銀髮族活動。（台電尖山發電廠提供）

台電尖山發電廠持續推動「台電銀髮關懷活動－關懷離島獨居、清寒長者公益系列專案計畫（採購年貨）」，迄今已邁入第14年。此次活動自1月28日起連續3天辦理，由電廠規劃一條龍貼心服務，安排大巴接送湖西地區共247位獨居及清寒長者，分批前往全聯採購年貨。

在志工陪伴下安心選購，並由電廠同仁協助將物資送返長者家中，讓長輩在歲末寒冬中感受滿滿溫情。今（30）日活動進入最後1天，台電總工會秘書長蕭鉉鐘特地跨海返澎蒞臨現場，為志工夥伴加油打氣，表達台電公司對地方睦鄰關懷活動的高度重視與支持，也為長年投入第一線服務的尖山發電廠志工團隊注入滿滿士氣，展現台電大家庭上下一心、共同關懷弱勢的凝聚力。

請繼續往下閱讀...

此外，國立澎湖高級海事水產職業學校師生亦連日投入志工行列，由秘書郭致誠帶領學生前往年貨採購現場，陪伴長者選購物資、協助搬運及現場機動支援。年輕學子以實際行動傳遞關懷，讓長者在採買過程中感受到溫暖陪伴，也為活動注入世代共融的正向力量。

副廠長謝華昌表示，「此次採購年貨不只是一次性的公益活動，更是一份長期陪伴銀髮長者的承諾」。未來將持續結合工會、學校與地方資源，攜手志工夥伴深耕社區，將企業的溫度送進每一位長者心中，為離島社區注入更多溫暖與希

望。

澎湖海事學生組成志工隊，協助長者採購年貨。（台電尖山發電廠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法