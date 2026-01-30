公園內架古砲「對準民宅」 天母裝置藝術挨批

台北市天母地區添壽一號綠地近期新設一座「砲台」裝置藝術，引發民眾不安。（汪志冰提供）

台北市天母地區添壽一號綠地近期新設一座「砲台」裝置藝術，不過台北市議員汪志冰指出，由於砲台砲口正對前方住宅大樓，引發住戶強烈不安。公園處表示，砲台是因應地方需求設置作為入口景觀意象，陸續接獲民眾陳情不適，目前已設置說明告示，並將廣泛搜集意見研議調整。

汪志冰接獲陳情，指中山北路六段441巷公園內綠地進來設置砲台裝置藝術，附近都是民宅，而因為砲口直指住宅大樓，住戶每日出入都感覺被砲口瞄準，造成心理極大壓力、人心惶惶，還有家長反映小孩路過時感到害怕；居民質疑，設施沒有事先徵詢周邊住戶設置意願，無事在地觀感，希望立即更換。

汪志冰說，公共空間的藝術設置應秉持和諧、美觀及在地共融原則，原本應是放鬆身心的公園綠地，若裝置藝術讓民眾感覺籠罩在肅殺氛圍中，造成多數住戶心理不安，甚至影響兒童身心，即失去美意。該爭議裝置花費約17萬，未能達到美化景觀效果，反而造成民眾壓力，簡直是得不償失。她要求，公園處應重新審視該裝置的必要性，立即更換或調整該裝置砲口方向等補救措施。

公園處回應，添壽一號綠地新設砲台設施，為因應地方需求設置，作為入口景觀意象。砲台設置後，陸續接獲部分民眾陳情反映該設施可能引發心理不適或觀感疑慮，已即時於現場設置臨時說明告示，並持續蒐集各方意見。為審慎回應不同意見並兼顧公共感受，目前正辦理問卷調查，廣泛蒐集使用者及周邊居民之意見，後續將依民意意見趨勢及專業評估，研議設施調整或其他處置方式。

經反映，目前公園處已於砲台上張貼告示說明。（公園處提供）

