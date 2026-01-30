新北敬老愛心卡2月提升台鐵、計程車扣點上限 擴大台鐵使用範圍至5縣市

新北市敬老愛心卡自2月起提升搭乘台鐵及計程車的社福點數扣點上限。（新北市交通局提供）

新北市敬老愛心卡自2月起提升搭乘台鐵及計程車的社福點數扣點上限。交通局簡任技正吳政諺說，這次調整中，敬老愛心卡搭乘台鐵的單趟扣抵點數，從原本的30點提高到150點，使用範圍也從北北基擴大到北北基桃宜；計程車單趟扣抵點數，由65點提升至85點，降低長輩自付費用，鼓勵長輩利用大眾運輸探親、旅遊、就醫。

吳政諺表示，每年使用敬老愛心卡搭乘計程車者約30萬人次，租借YouBike高達166萬人次，使用頻繁，此次提高台鐵與計程車社福點數扣點上限，並同步擴大台鐵使用範圍，讓可使用這項福利的火車站從36站增加到64站，服務里程數也從100公里延伸到232公里，

吳政諺舉例，若長者在台鐵板橋站搭自強號前往宜蘭站，敬老票單趟票價164元，過去只能扣抵社福點數30點，還需自付134元，新制上路後，社福點數可扣抵150點，只需自付14元；計程車單趟扣抵提高至85點，起跳價即可全數折抵。

交通局補充，市府將持續推進「智慧、人本、綠能」的核心願景，改善公共運輸與敬老服務，鼓勵長者多外出使用大眾運輸。

