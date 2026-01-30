澎湖漁翁島西嶼燈塔修復 1月31日開放

全國歷史最悠久的澎湖漁翁島燈塔（西嶼燈塔）本體修復工程已順利完成，預計於1月31日起重新開放，航港局歡迎遊客造訪燈塔，欣賞燈塔之美並瞭解燈塔歷史。

國定古蹟漁翁島燈塔（西嶼燈塔）創建於1778年，為全國最早之燈塔，後於1875年改建為現今的鑄鐵燈塔。近年來，因燈塔底部出現垂直裂縫、鑄鐵平台鏽蝕及穹頂破損等損傷，航港局基於古蹟維護職責與公共安全考量，進行燈塔徹底的全面檢修與強化。

工程屬國定古蹟，修復工法秉持「修舊如舊」原則，塔身材料為19世紀鑄鐵材料，因無相同材料可供替換，經分析原材料成分及評估選用適宜焊材與焊接方式後，以現代焊接技術與底部圍束加固等工法修復，以兼顧結構安全與塔身外觀。

修復期間隨著逐步去漆檢修，需視燈塔損壞情形微調工法，並依法報請文化部同意，加上燈塔所處岬角易受東北季風強勁風速影響，須於維護工安前提下，採嚴謹程序分段施工，力求如期如質完工。

航港局表示，2024年7月底起為求施工期間作業安全與遊客安全而封閉部分園區，修繕期間無法近距離觀看燈塔與燈塔合照，造成些許不便，隨著修復作業圓滿完成，燈塔本體已恢復穩固與亮麗。目前雖已拆除施工架及圍籬，可看見燈塔修復後之全新風貌，但因草皮養護及相關程序尚未完成，燈塔主體周邊區域仍有暫時性的區隔設施。

