協助受災農民復建 馬太鞍堰塞湖低利天災貸款3月底前申請

喂協助受災農民盡速復建，農金署提供低利天災貸款。（資料照）

為加速受花蓮馬太鞍堰塞湖潰流影響的農民加速復耕，農業部農金署提供天災貸款，只要是領有天災現金救助的溫網室或指定瓜果類等農民經確認就可領受災證明書或者經基層農會就個案認可，即起到3月31日都可遞件申請，其中若將溫網室改建為結構型鋼骨，最高每公頃的貸款額度可到1800萬元。

馬太鞍堰塞湖於去年9月潰流，大量土石泥砂沖毀農地與溫室，農金署表示，為協助受災農民復建，並且從速從簡，因此只要之前有申請天災現金救助的農民，經公所或工作站確認後就可核發受災證明書，或者是經由花蓮縣光豐地區農會及鳳榮地區農會就個案認定後，可直接查填受災證明書後申請天災低利貸款。

農金署進一步說明，農民若持有簡易塑膠布溫網室受災證明，並且要將溫網室改建為結構型鋼骨溫網室，每公頃最高可貸款1800萬元，貸款期限最長可到15年，本金寬緩期限最長3年；若是有水平棚架栽種絲瓜、苦瓜受災證明，則每公頃提高最高貸款額度99萬元，貸款期限最長可到10年，本金寬緩期最長2年；若是有隧道棚的洋香瓜、香瓜、甜椒等受災證明，若要復耕，每公頃最高貸款額度為33.5萬元，貸款期限最長5年，本金寬緩期限最長2年。

