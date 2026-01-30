新北泰山國民運動中心整建增設滑板場 2/2～8試營運全館免費

新北市泰山國民運動中心將於2月2日起至8日展開為期7日的全館免費試營運，這次整建改善運動空間、課程內容、硬體設備，導入新型態城市運動與專業訓練設施，包括滑板場等。（新北市體育局提供）

新北市泰山國民運動中心封館整建3個月，市府體育局長洪玉玲說，中心將於2月2日起至8日展開為期7日的全館免費試營運；這次整建改善運動空間、課程內容、硬體設備，導入新型態城市運動與專業訓練設施，包括滑板場、空中瑜珈、器械皮拉提斯，試營運期間全館設施與團體課程免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠。

體育局指出，這次整建亮點之一為設置滑板場，滑板運動近年在年輕族群與親子家庭間興起，在專屬空間練習，可大幅降低風險，盼藉由滑板場建置讓大眾在日常生活中輕鬆接觸滑板體驗；此外，整建也導入空中瑜珈、器械皮拉提斯等設備，搭配核心、肌力、銀髮友善與球類課程，滿足不同年齡層的運動需求。

另外，體育局說，泰山運動中心多項硬體設施與空間同步升級，游泳池淋浴間重新調整隔間並導入節能熱泵系統，提供更穩定水溫，桌球室採用符合ITTF國際規範高品質桌球檯，健身房擴大並全面汰換器材，搭配更完善的重量與有氧配置，全館照明與空調系統也更新改善，停車場增設車牌辨識與充電樁，並重新劃設動線與格位。

體育局補充，2月2日至2月8日試營運期間，全館設施與團體課程免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠，詳細課程、設施與活動資訊，可搜尋泰山運動中心官網及粉專。

