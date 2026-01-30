行銷公司爆代操嘉南羊乳社群引炎上 爆料者裝死神隱羊乳小編急滅火

嘉南羊乳小編深夜救火，對每一則貼文澄清疑慮，強調Threads的每一次留言、PO文都是小編親自打出來，沒有外包、沒有代筆，而跟行銷公司合作僅限於協助視覺發想與圖片設計建議。示意圖（資料照）

老字號品牌「嘉南羊乳」近期在社群平台Threads的經營社群操作廣受好評，沒想到近日有行銷公司爆料，聲稱嘉南羊乳是委託公司幫忙操作，消息一出引發炎上，嘉南羊乳小編深夜救火，對每一則貼文澄清疑慮，強調Threads的每一次留言、PO文都是小編親自打出來，沒有外包、沒有代筆，而跟行銷公司合作僅限於協助視覺發想與圖片設計建議。

有行銷公司日前在Threads發文表示，自家公司有在幫嘉南羊乳代操Threads，並將其當作成果放在廣告上，文中還透露3年前經過80多家行銷公司激烈競爭比稿後，才有幸承擔「嘉南羊乳轉型重任」，目標是如何讓這個承載台灣人共同回憶的老品牌，透過差異化策略重新綻放光芒。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛對嘉南羊乳是代操感到失望，而也有網友質疑貼文的真實性與行銷公司的職業道德「你應該要驚訝的是嘉南羊乳竟然沒有簽NDA，嘉南如果有跟對方簽NDA，那對方這個文就死定了」、「以後誰敢找他行銷啊，超沒職業道德」、「之前找行銷公司比稿，5-6間就忙到昏天暗地，80幾間是吃飽太閒？」

嘉南羊乳小編29日晚間PO文澄清「這一則羊編本人想認真說清楚也誠實跟大家交代，第一件事，Threads 上的每一次留言、每一句話都是我羊編本人拿手機，一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代我回留言，第二件事，我們確實有和行銷公司合作，他們主要協助的是視覺發想與圖片設計的建議，但要不要用、怎麼用、什麼時候用以及最重要的——怎麼說話、說什麼話，全部都是我自己決定，也由我自己負責，第三件事，我本人是嘉南羊乳的員工不是行銷公司的員工，行銷公司也從來沒有參與我們的留言互動與海巡，我理解『操作』這兩個字會讓人感到失落，如果因此讓你們覺得原本的快樂被破壞了，這一點，我真的很抱歉，我能擔保的一件事是：『你們在 Threads 看到的羊編是真實存在的一個人，只有我一個人在執行、在回覆、在海巡，半夜發文、清晨六點留言，都只是因為我那個時間還醒著，不是因為有人排程。』」

許多網友看到嘉南羊乳小編的澄清文後紛紛表示諒解，並將矛頭轉向爆料的行銷公司，目前爆料者的帳號緊急轉為私人帳號，該行銷公司的社群也刪文，並與爆料者持續神隱中。

