為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清明連假離島航線 2/2上午9時起訂位

    2026/01/30 13:41 記者吳亮儀／台北報導
    今年清明節連續假期的離島航線，自2月2日（週一）上午9時起開放訂位。（資料照）

    今年清明節連續假期的離島航線，自2月2日（週一）上午9時起開放訂位。（資料照）

    交通部民航局今天（30日）宣布，今年的清明節連續假期的離島航線，對澎湖、金門、馬祖3離島將提供1440架次，共計11萬8730個座位數，並自2月2日（週一）上午9時起開放訂位。

    今年清明節假期自4月3日（週五）到4月6日（週一）有4天連假，民航局規劃，4月2日（週四）到4月7日（週二）是航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依據市場需求規劃航班。

    在各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬48個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數；這3個離島航線共計提供1440架次、11萬8730個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

    民航局提醒，這次清明節連假尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播