台北年貨大街明登場 公車改道、接駁車路線一次看

今年的台北年貨大街 「2026台灣年味在台北」明天（31日）起開跑，活動期間行經交通管制區內的北市聯營紅33及新北市轄811路公車將配合交通管制，取消停靠大同區民生西路「迪化街」（往東）公車站位，請民眾至鄰近站點乘車。另商業處設有3條接駁車路線，歡迎民眾多使用。

台北市商業處今年活動期間設置3條路線接駁車服務，串聯年貨大街周邊以及鄰近捷運站，使民眾可以從捷運北門站快速前往各年貨大街商圈採買年貨。路線包含，北門站行經南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭）、南京西路口（迪化）；後車站接駁路線則為，北門站往南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭）、後車站；以及捷運北門站往返南京西路口（塔城）兩點接駁車。

北市公共運輸處指出為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，已請行經迪化街商圈、華陰街北車商圈、後站商圈、台北地下街及寧夏夜市商圈市區公車業者，配合活動於平日晚間（16時至24時）及週六與週日，視客況於核定班距內機動加密班次行駛，歡迎民眾多加利用。同時呼籲民眾，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，並提前查詢公車行駛與預估到站時間。

台北年貨大街接駁車路線。（公運處提供）

