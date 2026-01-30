為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北年貨大街明登場 公車改道、接駁車路線一次看

    2026/01/30 13:23 記者甘孟霖／台北報導
    今年的台北年貨大街 「2026台灣年味在台北」明天（31日）起開跑至2月15日。（資料照）

    今年的台北年貨大街 「2026台灣年味在台北」明天（31日）起開跑至2月15日。（資料照）

    今年的台北年貨大街 「2026台灣年味在台北」明天（31日）起開跑，活動期間行經交通管制區內的北市聯營紅33及新北市轄811路公車將配合交通管制，取消停靠大同區民生西路「迪化街」（往東）公車站位，請民眾至鄰近站點乘車。另商業處設有3條接駁車路線，歡迎民眾多使用。

    台北市商業處今年活動期間設置3條路線接駁車服務，串聯年貨大街周邊以及鄰近捷運站，使民眾可以從捷運北門站快速前往各年貨大街商圈採買年貨。路線包含，北門站行經南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭）、南京西路口（迪化）；後車站接駁路線則為，北門站往南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭）、後車站；以及捷運北門站往返南京西路口（塔城）兩點接駁車。

    北市公共運輸處指出為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，已請行經迪化街商圈、華陰街北車商圈、後站商圈、台北地下街及寧夏夜市商圈市區公車業者，配合活動於平日晚間（16時至24時）及週六與週日，視客況於核定班距內機動加密班次行駛，歡迎民眾多加利用。同時呼籲民眾，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，並提前查詢公車行駛與預估到站時間。

    台北年貨大街接駁車路線。（公運處提供）

    台北年貨大街接駁車路線。（公運處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播