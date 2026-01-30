為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市府發表春聯福袋 高虹安宣布走春祈福行程

    2026/01/30 13:38 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市政府今舉辦2026新春春聯及福袋發表記者會。（市府提供）

    新竹市政府今舉辦2026新春春聯及福袋發表記者會。（市府提供）

    農曆春節即將來臨，新竹市政府今舉辦2026新春春聯及福袋發表記者會，今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋，自2月2日8時30分起於3區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，歡迎踴躍領取。市長高虹安預告將從小年夜（2月15日）開始一系列走春祈福行程，邀請大家新春期間一同到竹市宮廟及觀光景點走春納福。

    市府推出「駿馬迎福」主題春聯，是邀請新竹在地書法名家王晴頌揮毫，傳遞「積極向上、馬到成功」的祝福。今年春聯、紅包袋及開運福袋均以「駿馬迎福」為主題設計。春聯採用燙金工藝，「駿馬」2字筆觸蒼勁有力、線條流暢自然，展現千里馬奔馳的速度感；「迎福」2字則沉穩厚重，象徵將福氣穩穩納入家中。整體設計跳脫傳統印刷字體的制式框架，呈現書法藝術的生動美感。

    除了春聯之外，開運福袋也同步亮相，今年設計巧思獨具，採用立體摺紙結構，小馬背負金幣的造型呼應「馬上有錢」的吉祥寓意，祝福市民朋友在新的一年財運亨通、好運連連。組裝完成後，一元硬幣恰似旭日東昇，搭配放射光芒與祥雲圖騰，象徵「一元復始、萬象更新」的美好期許。限定燙金紅包袋一套3款，以精緻工藝與簡約線條呈現現代質感，兼具傳統祝福與當代美學。

    丙午馬年春節祈福走春行程，高虹安發放開運福袋時間地點如下：

    ●2月15日（日）小年夜：新竹動物園（15時00分）、新竹漁港波光市集（16時00分）、遠東巨城購物中心（17時00分）、新春市集（19時00分）、天公壇（22時30分）。

    ●2月16日（一）除夕晚間：境福宮（22時20分）、新竹都城隍廟（22時50分）、新竹內天后宮（23時30分）、竹蓮寺（23時55分）。

    ●2月17日（二）大年初一：新竹天后宮（9時00分）、關帝廟（9時30分）、普天宮（10時15分）、埔頂慈雲庵（10時55分）、開臺金山寺（11時40分）、富美宮（13時50分）、代天府（14時20分）、太初玄清宮（14時50分）、香山天后宮（15時25分）、香山財神廟（15時50分）、鹿仔坑福德宮（16時45分）。

    ●2月18日（三）年初二：長和宮（9時30分）、東寧宮（10時00分）。

    新竹市長高虹安新春發紅包行程。（市府提供）

    新竹市長高虹安新春發紅包行程。（市府提供）

