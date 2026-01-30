為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    設籍保衛戰！宜蘭蘇澳生育補助不限胎數 加碼至2萬元

    2026/01/30 12:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭蘇澳生育補助不限胎數，今年加碼補助至2萬元。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮受少子化及產業轉型影響，總人口數從全盛時期5萬人，降至現今不到4萬人，加上人口外移嚴重，議員席次也可能從3席減為2席，鎮公所今年祭出「設籍保衛戰」生育補助，不限胎數從1萬元加碼至2萬元，鼓勵設籍、提升人口數。

    宜蘭縣政府提供生育獎勵金，今年每名新生兒可領2萬元，每胎次還可額外領到產檢交通費補助3千元，各鄉鎮市也皆有額外自辦生育獎勵金，成為父母育兒一大助力。

    宜蘭各鄉鎮市中，以南澳鄉生育補助最高，每名新生兒可領5萬元，其次為壯圍鄉，首胎3萬元。蘇澳鎮今年生育補助由1萬元翻增至「每胎2萬元」且不限胎數，盼透過實質補貼，鼓勵年輕人在蘇澳安心成家。

    另外，為保障長者口腔健康與生活品質，蘇澳今年起也辦理假牙補助，新增65歲以上弱勢老人假牙補助20名，最高補助新台幣4萬元，將以宜蘭縣府相關假牙補助計畫為優先，未能正取或遞補者，公所依候補順序優先登記。

    蘇澳鎮長李明哲說，因應少子化挑戰，提升鎮民育兒信心，公所調高生育補助，凡父母任何一方設籍蘇澳滿1年以上就可申請，少子化與高齡化是台灣社會迫切議題，公所透過各項福利，深耕、營造友善育兒環境並守護長者尊嚴。

