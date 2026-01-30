新北大都會公園馬年燈會攜「線條小狗」 2/20起試營運、2/22至3/8登場

市長侯友宜今（30）日表示，今年燈會於2月20日起在大都會公園試營運，2月22日起至3月8日開幕點燈。（記者黃子暘攝）

新北市歷年在三重區大都會公園舉辦燈會，市長侯友宜今（30）日表示，今年燈會於2月20日起在大都會公園試營運，2月22日起至3月8日開幕點燈，今年主題「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，打造15公尺360度紅寶馬主燈，並有6公尺線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動、美食市集、表演，新北小提燈則分為普通版「Horses 好事轉來」、特別版「金馬舞錢」，普通版將於2月22日燈會現場首發，限量3000份，各區公所則於2月26日起陸續發放。

侯友宜說，新北燈會今年場地比去年大2倍，主題燈區由10區擴增到16區，紅寶馬主燈以童話故事繪本發想，主燈展演試營運期間每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點每半小時展演一次，每次約3分30秒。

請繼續往下閱讀...

民政局長林耀長介紹，「Horses 好事轉來」設計為旋轉木馬，結合捷運三鶯線等新北交通、藝術、人文景點設計，預計發放12萬份；特別版「金馬舞錢」小提燈則以搖搖馬發想設計，在馬背上附上1元硬幣，象徵「馬上有錢」，1月30日至2月3日於粉專「民政保平安」活動貼文完成指定任務，就有機會獲得特別版金馬舞錢小提燈。

民政局補充，本次燈會共規劃16大主題燈區，邀請訪客走進馬寶牧場、小馬學園等燈區，另外還有與人氣IP「線條小狗」合作設置的「出馬！！線條小狗」燈區；「祈福列車」活動也將回歸新北燈會，打造「馬上開運」列車，並與宮廟合作迎奉神尊駐駕聯合賜福，現場擲筊祈福有機會獲得廟方限定小禮。

民政局說，燈會也邀請音樂人陳忻玥、美秀集團等輪番演出，現場也將集結小吃攤位及文創市集進駐，還有手作體驗活動，詳細活動資訊可上民政局網站查詢。

市長侯友宜今（30）日表示，今年燈會於2月20日起在大都會公園試營運，2月22日起至3月8日開幕點燈。（記者黃子暘攝）

市長侯友宜今（30）日表示，今年燈會於2月20日起在大都會公園試營運，2月22日起至3月8日開幕點燈。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法