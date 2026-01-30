為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南鐵地下化進度全速衝刺 陳世凱：年底通車目標明確

    2026/01/30 14:04
    交通部長陳世凱（右）展示鐵軌接合典禮第一張車票，具歷史意義。（記者洪瑞琴攝）

    〔記者洪瑞琴／台南報導]交通部長陳世凱今日（30）出席「臺南鐵路地下化工程程全線軌道接合典禮」，宣告南鐵地下化邁向都市縫合新里程碑，確定地下化年底前完工先通車目標。

    陳世凱表示，南鐵地下化排除萬難施工，台南市民非常期待，總統賴清德、台南市長黃偉哲亦是極度關注，此次接合儀式，正是宣告地下化工確定年底前完成通車目標。

    台南市長黃偉哲形容心情「雀躍跳著來」，南鐵地下化歷經抗爭、文資挖掘調查等困難，終於迎來這關鍵性歷史一刻。他也建議施工單位把握汛期來臨前完成工期目標，以免因雨延宕。

    地下化鋼軌接合地點就在新樓醫院附近，因為在這一帶發現文資挖掘調查及保護，須待文資完成後較晚完成地下鋪軌段，因此在此處接合軌道。

    南工分局長史春華表示，南鐵地下化使用無道碴道岔減振抑噪系統，是全台首例使用。臺南鐵路地下化工程進度與遭遇困難，目標是在今（2026年底）達成地下通車。 透過R231分區段完成後即交付土建及系統機電標施工，來進行通車管控；C211～C212區段已於去年9月2日完成交付系統機電標；C213區段預計於今年1月底完成交付並共同施工。

    史春華強調，永久軌已排除萬難於1月底計畫管控里程碑，後續交付系統機電佈纜及道旁設備安裝，4月完成系統測試，務必達成年底通車目標。

    南鐵地下化接軌典禮第1張紀念性車票。（記者洪瑞琴攝）

    南鐵地下化工程今日舉行鋼軌接合典禮。（記者洪瑞琴攝）

    南鐵地下話預計今年底完成通車。（記者洪瑞琴攝）

    南鐵地下化工程進行鋼軌接合，邁向新階段。（南工分局提供）

