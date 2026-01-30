兩姊妹由美國夫婦收養 惜別會寄養父母淚眼相送

兩姊妹與寄養父母合照。（記者張勳騰攝）

苗栗縣10歲的小文和9歲的小侑姊妹等了3年多，終於等到收養兩手足的美國收養家庭來台接返姊妹。苗栗家扶中心今（30）日為兩姊妹舉辦寄養與收養惜別會，兩姊妹奉茶感謝寄養父母多年來的照顧，寄養媽媽更是不捨、淚眼相送，但為了孩子的未來，仍祝福兩姊妹迎向新的人生。

苗栗家扶中心指出，小文和小侑因原生家庭嚴重疏忽，在6年前由苗栗縣政府社會處安置苗栗家扶中心的寄養家庭，從小分別在兩戶寄養家庭生活，兩戶寄養家庭的家長，也視如己出，全心照顧。

請繼續往下閱讀...

3年多前開始媒合收養家庭，兩姊妹的心願希望能在同一收養家庭，這對苗栗縣政府、收出養機構忠義基金會都是極不容易的任務，由於較少收養家庭願意一次收養兩童，尤其姊妹倆年齡較大，一般收養機會已不容易，更何況由同一收養家庭同時收養。終於在忠義基金會的致力媒合下，找到美國的夫婦願意收養小文和小侑，在多次與兩童視訊互動，小文和小侑很期待能和美國爸媽團聚，但也很捨不得在台灣的寄養父母。

家扶中心今日為兩姊妹舉辦惜別會，包括苗縣府社會處長張國棟、寄養父母、任教老師、跆拳教練及社工師等參加，分別致贈紀念品等物，小侑的跆拳教練，也送上全新的跆拳道服，希望她繼續在美國繼續練拳。

小文得知自己將遠赴美國，哭紅了眼，不停的拭淚，她的寄養媽媽張瑞琴也是紅了眼眶，不捨的說：「我抱著嫁女兒的心情，一喜一憂，嫁女兒還會回娘家，隨時看得到，現在是思念的開始，喜的是小文找到好的收養家庭」。

小侑的寄養父親湯李德則說，小侑一直都很堅強，相信她可以在美國面對新的人生，也祝福她。

因為這一別就是千里之外，下次再見不知何時，兩家寄養家庭也分別跟兩姊妹合照，雖有太多叮嚀，但不知怎麼開口，寄養媽媽紅了眼眶，只能淚眼相送，祝福她們平安、健康、快樂。

小文奉茶感謝寄養父母，多年來的照顧。（記者張勳騰攝）

跆拳教練送給小侑全新的跆拳道服，希望她在美國能繼續練拳。（記者張勳騰攝）

兩姊妹與寄、收養父母相見歡合照。（記者張勳騰攝）

兩姊妹與美國收養父母相見歡。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府社會處長張國棟（中）獻上祝福，致贈紀念品給兩姊妹。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法