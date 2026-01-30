2026台北年貨大街明開跑 警方公布交管措施

大同警方針對年貨大街周邊進行交通管制措施。（記者王冠仁翻攝）

「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街即將在明天開跑，並持續到2月15日，轄區大同分局為了因應廣大的採購人潮，針對「迪化商圈」、「後站及華陰街商圈」及「寧夏夜市」規劃嚴密的交通疏導與管制勤務，並首度強化「交通快打機制」，確保民眾能安心、順暢地感受年節氣氛。

大同分局說，為了保障行人安全，活動期間商圈內禁止車輛進入，重點管制如下：

（一）迪化街商圈：1/31-2/15～12:00-24:00、迪化街一段（南京西路至歸綏街）。

（二）華陰街/後站：1/24-2/15～10:00-22:00、華陰街（重慶北路至太原路口）。

（三）寧夏夜市：1/24-2/22～16:00-24:00、寧夏路（民生西路至平陽街段）。

警方表示，迪化商圈周邊民樂街、歸綏街及民生西路口將實施時段性單行或禁止左轉管制。此外，年貨大街期間，周邊停車場費率將調整為每小時80元，民眾可以多加利用「年貨專屬免費接駁車」，路線串聯站點包含捷運北門站、塔城街、涼州街、大稻埕碼頭、後車站商圈。

大同分局強調，活動期間將利用CCTV即時監控系統全天候掌握流量，一旦發生路口壅塞或交通事故，將立即調派「交通快打」警力馳援，確保路口淨空。針對商圈周邊違規停車、停等車輛影響通行等熱點，警方將加強取締執行執法，維護道路秩序。

警方呼籲，年貨大街期間車多擁擠，請民眾多加利用捷運（北門站、雙連站、中山站）及市區公車。行經管制路口時，請務必配合員警與義交指揮。建議出門前收聽警察廣播電臺掌握最新路況，讓採買行程「安心順暢過好年」。

