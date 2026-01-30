為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台北年貨大街明開跑 警方公布交管措施

    2026/01/30 12:18 記者王冠仁／台北報導
    大同警方針對年貨大街周邊進行交通管制措施。（記者王冠仁翻攝）

    大同警方針對年貨大街周邊進行交通管制措施。（記者王冠仁翻攝）

    「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街即將在明天開跑，並持續到2月15日，轄區大同分局為了因應廣大的採購人潮，針對「迪化商圈」、「後站及華陰街商圈」及「寧夏夜市」規劃嚴密的交通疏導與管制勤務，並首度強化「交通快打機制」，確保民眾能安心、順暢地感受年節氣氛。

    大同分局說，為了保障行人安全，活動期間商圈內禁止車輛進入，重點管制如下：

    （一）迪化街商圈：1/31-2/15～12:00-24:00、迪化街一段（南京西路至歸綏街）。

    （二）華陰街/後站：1/24-2/15～10:00-22:00、華陰街（重慶北路至太原路口）。

    （三）寧夏夜市：1/24-2/22～16:00-24:00、寧夏路（民生西路至平陽街段）。

    警方表示，迪化商圈周邊民樂街、歸綏街及民生西路口將實施時段性單行或禁止左轉管制。此外，年貨大街期間，周邊停車場費率將調整為每小時80元，民眾可以多加利用「年貨專屬免費接駁車」，路線串聯站點包含捷運北門站、塔城街、涼州街、大稻埕碼頭、後車站商圈。

    大同分局強調，活動期間將利用CCTV即時監控系統全天候掌握流量，一旦發生路口壅塞或交通事故，將立即調派「交通快打」警力馳援，確保路口淨空。針對商圈周邊違規停車、停等車輛影響通行等熱點，警方將加強取締執行執法，維護道路秩序。

    警方呼籲，年貨大街期間車多擁擠，請民眾多加利用捷運（北門站、雙連站、中山站）及市區公車。行經管制路口時，請務必配合員警與義交指揮。建議出門前收聽警察廣播電臺掌握最新路況，讓採買行程「安心順暢過好年」。

    大同警方針對年貨大街周邊進行交通管制措施。（記者王冠仁翻攝）

    大同警方針對年貨大街周邊進行交通管制措施。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播