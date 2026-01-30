為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東春節垃圾清運表出爐！除夕加班清運 初一至初三少數鄉有收

    2026/01/30 12:09 記者黃明堂／台東報導
    台東縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運表。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運表。（記者黃明堂翻攝）

    隨著農曆新年即將到來，台東縣政府今日公告2026春節期間各鄉鎮市的垃圾清運規劃。為了方便縣民年終大掃除，縣府特別協調各區清潔隊調整勤務。在2月16日除夕當天，全台東縣除了長濱鄉與蘭嶼鄉停收外，其餘鄉鎮市均安排加班清運，協助民眾處理家中垃圾。

    進入大年初一（2月17日）至初三（2月19日）期間，全縣垃圾清運原則上停收3天，但部分地區仍有彈性安排。初一長濱、初二金峰、達仁、初三長濱、蘭嶼有收，台東市區在初三（2月19日）及初四（2月20日）兩天，特別規劃了「定點清運」服務，讓有緊急需求的市民能妥善處理廢棄物。

    自2月20日（初四）起，全縣多數鄉鎮如鹿野、延平、海端、成功、東河、太麻里、金峰、大武、達仁及綠島等區域均已恢復沿街清運。台東市及卑南於初五恢復沿街清運，關山鎮、池上鄉、長濱鄉與蘭嶼鄉也於初五全面恢復正常收運流程。

    縣長饒慶鈴提醒，春節假期環境整潔有賴全體縣民配合。環保局特別強調，民眾在大掃除時若有大型家具清運需求，務必提前聯繫所在地清潔隊預約。此外，廢棄行動電源、鋰電池及高壓氣瓶等危險物品，嚴禁直接投入一般垃圾車，以免受擠壓引發火災風險。民眾可透過台東縣政府官網或環保局臉書粉絲專頁查詢詳細的時間表，共同在馬年守護台東的純淨環境。

