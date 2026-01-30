教育部青年生涯領航計畫 成功助青年從民俗體育選手轉向資訊領域

青年曾哲瀚（左）於偏鄉教學，陪伴孩子學習程式設計，啟發對科技與未來的想像。（教育部提供）

青年曾哲瀚在高中階段面臨家庭變故與升學壓力，選擇教育部「2026年度青年生涯領航計畫」提前進入職場，一邊工作存下大學學費，一邊探索未來方向，以自學程式、投入公益教學方式，成功從民俗體育選手轉向資訊領域，現已就讀國立大學資訊科系，同時籌組新創公司及成立協會協助偏鄉資訊教育，大步邁向他自主規劃的人生藍圖。

教育部青年署副組長張春蓮今（30）日說明，為鼓勵青年在升學前，透過為期兩年的自主體驗學習，實際投入職場體驗、志願服務、國內外壯遊探索、達人見習、創業見習及社區見習等多元行動，打磨出AI時代最需要的關鍵非認知能力，提供參與計畫青年最高28.5萬元，以及就學、兵役配套及輔導委員陪跑等支持措施，幫助青年實踐夢想，即將於2月28日截止申請。

張春蓮表示，為協助青年將想法轉化為具體可行的體驗學習計畫，青年署整理「開春大禮包」，從計畫說明、學長及家長經驗分享、企劃撰寫等等關卡，一步一步陪伴青年從0到完成申請企劃書，為自己量身打造一份終身受用的學習地圖。

