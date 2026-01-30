為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民進黨與獅子會淡水信用合作社泰山共辦捐血 何博文挽袖示範

    2026/01/30 11:25 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨副秘書長何博文捐血30多年，迄今捐血達91次。（記者翁聿煌攝）

    民進黨副秘書長何博文捐血30多年，迄今捐血達91次。（記者翁聿煌攝）

    每年時序進入寒冬，也是血庫的血荒期，民進黨中央黨部社會運動部30日與國際獅子會MD300A1區、欣悅獅子會共同在新北市泰山區全聯福利中心前，舉辦「悅迎新春、送暖入庫」捐血活動，民進黨副秘書長何博文到場致意，並且挽袖示範捐血500CC，希望能拋磚引玉，帶動民眾捐血救人風氣。

    何博文自身為捐血中心常客，他捐血歷史已達30多年，捐血紀錄達91次，每次都捐血500CC，至今累積的捐血量十分可觀，何博文說，捐血就是助人的最好方式，他每年都捐血3次，每次500CC，捐好捐滿，希望能盡一己之力，助人最樂。

    淡水信用合作社總經理蔡景偉說，淡信長期以來舉辦捐血活動，現在剛好是寒冬時期，也是每年血荒期，因此淡信結合在地的獅子會一起共襄盛舉，希望能提供社區民眾一起助人的好機會。

    民進黨副秘書長何博文以身作則，號召民眾一起捐血助人。（記者翁聿煌攝）

    民進黨副秘書長何博文以身作則，號召民眾一起捐血助人。（記者翁聿煌攝）

    民進黨中央黨部社會運動部30日與國際獅子會MD300A1區、欣悅獅子會共同在新北市泰山區全聯福利中心前，舉辦「悅迎新春、送暖入庫」捐血活動（記者翁聿煌攝）

    民進黨中央黨部社會運動部30日與國際獅子會MD300A1區、欣悅獅子會共同在新北市泰山區全聯福利中心前，舉辦「悅迎新春、送暖入庫」捐血活動（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播