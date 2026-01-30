白沙普發現金骨牌效應 望安跟進發15000元

望安鄉公所提案，鄉代會通過加碼普發一萬五千元。（望安鄉公所提供）

澎湖縣白沙鄉率先普發萬元現金後，立即引發澎湖各鄉市骨牌效應，望安鄉公所今（30日）提交鄉代會「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助金發放案」，鄉代會主動加碼5000元，發放金額15000元，落日條款設在1月29日，農曆年前發放。緊接著七美也將跟進，預計農曆年後發放。

離島望安鄉公所今日送交鄉代會，審議「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助金發放案」，以1次性發放為主，原本是發放1萬元，以去年12月31日設籍為限期。但鄉代會提案加碼5000元，並將設籍日改為今年1月29日，需要經費8000萬元，目前鄉庫結餘款約1.9億元，年前即可發放。

望安鄉公所表示，望安鄉為離島地區，鄉民生活所需物資、交通與基本支出成本高於本島，為照顧鄉民基本生活需求，並依地方自治精神辦理社會福利措施，規劃發放鄉民生活照顧補助金，因此訂定「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助發放要點（草案）」，並依法編列預算，提請代表會審議。

據了解，望安鄉原本財政困難，但當年鄉長許賢德父親許龍富擔任鄉長時，推動捐地節稅案，大量台灣畸零地湧入，後來陸續被各縣市政府徵收，創造財源，才造福望安鄉民。望安鄉前鄉長葉忠入、議員葉明縣兄弟檔，還因「包裹」拍賣大批捐贈土地，涉嫌圖利財團觸法送辦。

望安鄉代會加碼五千元，望安普發現金一萬五千元。（望安鄉公所提供）

