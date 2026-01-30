為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃仁勳路邊狂嚕黃金獵犬還親親！「熟練手法」網笑：他真的很愛

    2026/01/30 11:29 即時新聞／綜合報導
    黃仁勳在路邊嚕狗。（網友@hot2506授權使用）

    黃仁勳在路邊嚕狗。（網友@hot2506授權使用）

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喜愛狗狗，已不是祕密。黃仁勳近日在台灣與粉絲互動時，巧遇被主人帶出來散步的黃金獵犬，立刻上前「嚕狗」，把狗狗摸到翻肚，還熱情的舔他的臉。主人把這段影片PO上Threads後引發熱議，網友笑稱：「狗都知道他是乾爹！」還有網友開玩笑：「表示黃金又要漲了！」

    原PO昨晚在 Threads 上發文分享黃仁勳「嚕狗」影片，表示她帶著她的狗狗們去散步，結果巧遇黃仁勳。黃仁勳立刻上前和狗狗互動，其中，黃金獵犬「牛奶糖」最為熱情，立刻跑到黃仁勳身前趴下讓他盡情撫摸，接著還一度爽到「翻肚」。

    過程中，「牛奶糖」興奮地輕咬黃仁勳手指，更親暱的舔黃仁勳的臉，而黃仁勳也完全不閃避，足見他真的非常喜歡狗狗。嚕了一陣子後，黃仁勳才表示要離開了，除了再次驚呼「好多狗狗！」並透露他想念自己家裡的狗狗了。

    影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「那個親親、摸肚肚，黃爸是真心愛狗」、「給乾爹摸到 今年要狗來富了」、「好可愛，爸爸是不是在暗示黃金還會漲」、「可以一年不洗澡了」、「懂事的孩子」、「狗都知道他是乾爹！」、「黃仁勳摸我我也會翻肚子」、「狗狗正在努力幫你建立人脈」、「真的好認真在嚕狗」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播