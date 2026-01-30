黃仁勳路邊狂嚕黃金獵犬還親親！「熟練手法」網笑：他真的很愛

黃仁勳在路邊嚕狗。（網友@hot2506授權使用）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喜愛狗狗，已不是祕密。黃仁勳近日在台灣與粉絲互動時，巧遇被主人帶出來散步的黃金獵犬，立刻上前「嚕狗」，把狗狗摸到翻肚，還熱情的舔他的臉。主人把這段影片PO上Threads後引發熱議，網友笑稱：「狗都知道他是乾爹！」還有網友開玩笑：「表示黃金又要漲了！」

原PO昨晚在 Threads 上發文分享黃仁勳「嚕狗」影片，表示她帶著她的狗狗們去散步，結果巧遇黃仁勳。黃仁勳立刻上前和狗狗互動，其中，黃金獵犬「牛奶糖」最為熱情，立刻跑到黃仁勳身前趴下讓他盡情撫摸，接著還一度爽到「翻肚」。

過程中，「牛奶糖」興奮地輕咬黃仁勳手指，更親暱的舔黃仁勳的臉，而黃仁勳也完全不閃避，足見他真的非常喜歡狗狗。嚕了一陣子後，黃仁勳才表示要離開了，除了再次驚呼「好多狗狗！」並透露他想念自己家裡的狗狗了。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「那個親親、摸肚肚，黃爸是真心愛狗」、「給乾爹摸到 今年要狗來富了」、「好可愛，爸爸是不是在暗示黃金還會漲」、「可以一年不洗澡了」、「懂事的孩子」、「狗都知道他是乾爹！」、「黃仁勳摸我我也會翻肚子」、「狗狗正在努力幫你建立人脈」、「真的好認真在嚕狗」。

