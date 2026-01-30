新北中和停車難 立委張智倫爭取新闢錦昌停車場2/1啟用

立委張智倫爭取錦昌安居社會住宅預定地暫作為社區停車場使用。（記者翁聿煌攝）

新北市中和區人口密集且停車需求大，找停車位一直是當地居民的困擾，立委張智倫持續協調，成功爭取新闢「錦昌全智慧平面停車場」，將於2月1日啟用，提供82格小型車停車格，並提供優惠月票3300元，張智倫表示，期盼能夠紓解圓通路一帶停車位不足。

錦昌停車場位在錦昌安居社會住宅預定地，原屬國防部軍備局管轄，預計2027年收回興建社宅，然而該地長期閒置，不少民眾向張智倫服務處陳情，期盼能暫時轉作停車場；當地社區代表也反映，雜草叢生孳生病媒蚊，更常有竊賊穿越該地到周遭民宅行竊，期盼興建停車場的同時，能夠解決衛生及治安問題。

張智倫接獲民眾陳情後，去年3月4日邀國防部軍備局、財政部國產署、新北市交通局等單位進行會勘，決議加高圍牆、清潔環境、增設夜間照明設備，在不影響社宅興建前提下動工興建停車場。

張智倫日前偕同新北市議員陳錦錠、錦昌里長邱尾玟、錦和里長林進明、錦盛里長林建全及錦中里長范榮豐，到場關心完工情形，他指出，從去年3月至今，短短不到一年時間，荒涼空地變得明亮整潔，感謝中央與地方攜手促成，不僅解決治安死角與病媒蚊問題，也為鄉親節省找車位的時間。

張智倫說明，錦昌停車場2月1日啟用，劃設82格汽車位，其中包含2格身障車位，並採用智慧化停管設備、車牌辨識系統及悠遊卡感應進出，臨停平日每小時20元、國定例假日每小時30元，優惠月票每月3300元，歡迎鄉親多加利用。

