週末鋒面通過降雨增多 氣溫驟降恐達冷氣團標準

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，今台灣附近底層仍是高壓迴流帶來的偏東到東南風，各地雲量偏多，這些雲層經過時可能都有機會帶來一些小雨或飄雨的現象，雖然不是很全面或時間很長的降雨，但偶爾就會有局部區域下點雨的情況發生，明天夜晚到週日（2月1日）清晨各地溫度就會比較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫可能降到11至13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。

天氣風險公司分析師吳聖宇今於臉書粉專發文指出，從昨天深夜開始到今天清晨隨著華南中層雲系發展東移通過台灣上空影響，不少地方都出現了短暫小雨或飄雨的現象，一直到目前仍有部分地方還正在出現小雨或飄雨，昨天的文章有提到今天的中層水氣雲層將會增多，但是實際情況來看降雨的反應比預期的還要明顯一些。

請繼續往下閱讀...

今天（30日）清晨台灣本島平地最低溫出現在花蓮鳳林的13.7度，新竹關西則是13.9度，其他中北部到東北部空曠地區的低溫大致在14至16度之間，台北站的最低溫已經上升到18.2度，相對濕度也超過80%，顯示冷空氣確實比較偏弱。

今天台灣附近底層仍是高壓迴流帶來的偏東到東南風，華南內陸則是有微弱的鋒面界面，中層在長江中上游也將有南支短波槽建立，短波槽前沿著鋒面界面持續有雲雨帶發展，並且向東移動出來，經過台灣附近或上空，各地雲量偏多，越往北邊雲層越厚，從實際的情況來看，這些雲層經過時可能都有機會帶來一些小雨或飄雨的現象，雖然不是很全面或時間很長的降雨，但偶爾就會有局部區域下點雨的情況發生，山區受到地形的攔截、抬升作用影響，可能降雨會比平地稍微明顯一點點。

整體來看是一個略為不穩定的天氣，還蠻像春季會發生的天氣類型，也就是台灣位在鋒面或中層槽線前方，然後有鋒前或槽前雲層先行東移通過帶來雲量或降雨的情況，建議大家今天外出可以帶著雨具備用，以防萬一遇到下雨時就可以拿出來用。另一個要注意的地方是今晚到明天清晨西半部、外島地區有局部霧發生的機會。

溫度方面，北部、東半部白天高溫21至23度，中部白天高溫23至26度，南部高溫可能來到25至27度，夜晚到明天（31日）清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫仍可能降到14度上下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫可能降到16度上下。

明天週六（31日）隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓波動建立帶動鋒面東移南壓，預估地面鋒面清晨前就會開始進入北部地區，後續逐漸往南掠過全台上空，晚間會南壓到巴士海峽、台灣東南方海面，短波槽線也將在明晚到週日（1日）清晨之間通過台灣以北繼續向東移動。受到鋒面通過影響。

明天（31日）各地都將有降雨的機會，北部地區（苗栗以北到大台北）可能從清晨到上午就會逐漸有降雨開始出現，東北部（宜蘭）以及東部（花蓮）則是上午到中午會逐漸轉為有雨的天氣，中部地區以及台東地區中午過後到下午也會陸續開始下起雨來，南部地區受影響較晚，可能要等到明天傍晚或入夜之後才會有局部短暫陣雨機會。

地面鋒面通過後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此明天白天高溫預報只有17至19度，宜蘭到花蓮、台東一帶降雨之前溫度仍有上升的機會，高溫預報還是有22至24度，中部地區上半天溫度也還是有上升的空間，高溫預報同樣在22至24度左右，南部地區溫度上升空間較大，高溫預報有24至26度或以上。

明天夜晚到週日（2月1日）清晨各地溫度就會比較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫可能降到11至13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到13至15度左右。因為降雨的關係，預期相對濕度會比較高，氣溫有接近露點溫度的機會，人體的感受也會比較濕涼。

週日雖然地面鋒面逐漸東移，中層短波槽線也向東移動，但是底層東北季風甚強，同時華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。

同時週日也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天高溫預估只剩下14至17度，中部及花蓮地區高溫也降到18至20度，南部及台東地區高溫22至25度，南北之間溫度的差異會比較明顯。夜晚到下週一（2月2日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍維持在13至14度左右，空曠地區低溫可能來到10至12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫13至15度，感受上仍會是比較溼冷的情況。

下週一台灣附近底層仍是較強東北季風，強度上會比週日稍微減弱一點，中層則是在白天期間持續有水氣通過，要等到晚間才有較乾的空氣逐漸移入，因此下週一白天各地雲量仍多，中北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部白天高溫15至18度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫23至26度，夜晚到下週二（2月3日）清晨由於雲層逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍有機會降到10至12度之間，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫13至15度。

週末到下週一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在週日（1日）晚間到下週一（2日）白天這段期間，700百帕層（3000公尺）高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況，值得注意。

下週二到週五（2月3至2月6日）受到地面高壓東移變性，台灣附近風向會轉為偏東風為主，將是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響時間可能要等到下週末（2月7至2月8日），強度仍有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法