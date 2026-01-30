為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    玉山排雲山莊建材吊掛 塔塔加停車場部分封閉至1/31

    2026/01/30 10:55 記者劉濱銓／南投報導
    玉山排雲山莊進行建材吊掛，園區塔塔加停車場部分封閉，以利直升機起降作業，預計封閉至1月31日。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊進行建材吊掛，園區塔塔加停車場部分封閉，以利直升機起降作業，預計封閉至1月31日。（玉管處提供）

    玉山園區排雲山莊現正進行翻修工程，許多大型建材需依靠直升機吊掛上山，為就近讓直升機作業，園區塔塔加從台18線107.4K至107.6K路段，其間的停車場與炊煮區已作為直升機起降並禁止停車，預計封閉至1月31日，如遇天候不佳影響吊掛作業，屆時停車場若延長封閉，將會再行通知。

    玉山國家公園管理處表示，因應排雲山莊施工，所需大型建材現已放置在塔塔加園區的停車場，目前直升機吊掛作業將持續到1月31日，因此塔塔加部分停車場是封閉禁止進入。

    玉管處也說，考量直升機吊掛建材時，起降瞬間會產生巨大風壓，恐會影響周邊人員安全，屆時直升機作業時，現場人員也會進行交管，管制人車暫時勿通過，待直升機升空後才放行，另因今、明山區下雨機會高，若因天候影響直升機起降，甚至停車場須配合延長封閉，園區也會另外公告。

    玉山排雲山莊進行建材吊掛，園區塔塔加停車場部分封閉，以利放置建材與直升機作業。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊進行建材吊掛，園區塔塔加停車場部分封閉，以利放置建材與直升機作業。（玉管處提供）

