    首頁 > 生活

    台中禽流感雞場蛋品流向苗栗某商行 衛局：多為熟客買走、民眾不必恐慌

    2026/01/30 10:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    禽流感雞場蛋流向苗栗一商行4640台斤，苗縣衛生局出面說明。圖為衛生局前往稽查畫面。（苗縣府衛生局提供）

    台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」大批雞隻死亡，已確認感染H5N1高病原性禽流感，其中大部分、共1150隻埋在苗栗縣昨日也被苗縣府農業處會同警方挖出。至於該雞場蛋品流向，傳出不少流向苗栗縣，苗縣府衛生局今天出面說明，確認該雞場蛋品多為商行熟客買走，但呼籲民眾不必恐慌。

    苗縣府衛生局局長楊文志指出，經衛福部查詢禽流感雞場蛋品去向，苗縣有一間商行定期向該雞場進貨，衛生局確認後，該商行為食品業者登入系統裡面登入的業者，且清楚保留每一次買蛋的單據，該商行已公告告知消費者若還有購買後剩下雞蛋可辦理退貨，依衛生局規定辦理。

    至於確切流入苗縣的雞蛋數量，楊文志說，該商行自1月1號起算到25號總共向「豐康牧場」進了8次貨，約2至3天進貨一次，總共進貨4640台斤，每次約600斤雞蛋大概2至3天即販售完畢。

    楊文志強調，消費者購買雞蛋烹飪時盡量吃全熟的蛋，或者至少經過60度加溫超過10分鐘，若消費者製作溫泉蛋的部分也應該保持在60度以上超過10分鐘；楊文志也說，消費者不用擔心，禽流感H5N1病毒傳人的風險主要為飼養業者與病雞的直接接觸。

