曾南居基金會連23年關懷竹崎弱勢 發放124戶冬令救濟金

曾南居教育基金會今寒冬送暖，捐贈竹崎鄉公所冬令救濟金。（記者王善嬿攝）

嘉縣竹崎望族曾氏家族成立的曾南居教育基金會，連續23年關懷竹崎鄉弱勢家庭，愛心不間斷，今結合竹崎鄉公所、九華山地藏庵與8名善心人士，舉辦「曾南居教育基金會暨九華山地藏庵寒冬送暖活動」，發放冬令救濟金給低收入戶，124戶受惠，讓弱勢家庭感到社會溫暖。

活動今上午9點在公所前廣場舉行，現場由竹崎鄉衛生所提供免費胸部X光檢查，守護鄉親健康；曾南居教育基金會董事長曾秋猛代表捐贈冬令救濟金，包括曾南居基金會24萬8000元，以及曾秋猛、曾茂欽、蔡文仁、吳世聰、劉泓村、林俊男、陳勇造、蔡文銘等8人加碼每戶8000元、共99萬2000元善款，竹崎鄉長曾亮哲頒發感謝狀，感謝各界寒冬送暖弱勢家庭。

曾南居是曾秋猛的阿公、曾亮哲曾祖父，日治時期曾擔任竹崎鄉內埔當「保正」，相當現在的村長，事業有成很關心公共事務，子孫秉持回饋鄉里初衷，春節前關懷弱勢，至今23年不間斷。

曾亮哲說，每年曾南居基金會春節前捐贈冬令救濟金每戶2000元，今年曾秋猛董事長再號召7名善心人士響應，每戶加碼發8000元，加上九華山地藏庵每戶4600元，每戶共可領1萬4600元；竹崎鄉公所開源節流、省吃儉用，2月6日至8日，發放「丹娜絲颱風後振興經濟金」每人5000元，只要去年12月10日前設籍、發放前仍在籍鄉親都能領取，讓大家歡喜過年。

曾南居教育基金會董事長曾秋猛（右）、竹崎鄉長曾亮哲（左）今發送冬令救濟金，關懷鄉內低收入戶。（記者王善嬿攝）

竹崎鄉公所今發放冬令救濟金，關懷弱勢。（記者王善嬿攝）

