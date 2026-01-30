街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲 桃園土地公文化館初四至初六迎春

土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動。（文化基金會提供）

桃園市土地公文化館迎接農曆新年（丙午馬年）到來，將於2月20日至22日（大年初四至初六）推出「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，結合音樂演出、街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲，打造熱鬧廟埕年節場景，邀請市民朋友走春同樂，詳細資訊可至官網查詢。

大年初四上午推出的「新春雅樂．樂在其中」演出，由「桃園市民國樂團」擔綱演出，下午還有「福德正神開運平安卡」祈福活動，以五行概念設計，首發限量「金」款平安卡，民眾可於福德宮前擲筊，擲得聖杯即可獲得；現場加碼「呷甜甜，畫糖人」體驗，邀請詹明達老師現場展演傳統畫糖技藝。

另大年初五、初六的下午，推出「馬力全開．集運闖關」活動，活動設置「運氣關、智慧關、財運關」3大主題關卡，邀請市民朋友來挑戰，完成3關集章完成，即可兌換土地公加持的「平安聖杯鑰匙圈」。

3天下午還安排街頭藝人輪番登場，包括精通特技呼拉圈、大環與手繞鈴的「廖曼君」、擅長氣球造型、腹語與默劇演出的「香蕉先生」，以及帶來趣味魔術演出的「巧克 Choco」，陪伴大小朋友共度春節假期。

土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動，還贈送福德正神開運平安卡。（文化基金會提供）

土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動，還贈送平安聖杯鑰匙圈。（文化基金會提供）

