為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲 桃園土地公文化館初四至初六迎春

    2026/01/30 10:20 記者謝武雄／桃園報導
    土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動。（文化基金會提供）

    土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動。（文化基金會提供）

    桃園市土地公文化館迎接農曆新年（丙午馬年）到來，將於2月20日至22日（大年初四至初六）推出「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，結合音樂演出、街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲，打造熱鬧廟埕年節場景，邀請市民朋友走春同樂，詳細資訊可至官網查詢。

    大年初四上午推出的「新春雅樂．樂在其中」演出，由「桃園市民國樂團」擔綱演出，下午還有「福德正神開運平安卡」祈福活動，以五行概念設計，首發限量「金」款平安卡，民眾可於福德宮前擲筊，擲得聖杯即可獲得；現場加碼「呷甜甜，畫糖人」體驗，邀請詹明達老師現場展演傳統畫糖技藝。

    另大年初五、初六的下午，推出「馬力全開．集運闖關」活動，活動設置「運氣關、智慧關、財運關」3大主題關卡，邀請市民朋友來挑戰，完成3關集章完成，即可兌換土地公加持的「平安聖杯鑰匙圈」。

    3天下午還安排街頭藝人輪番登場，包括精通特技呼拉圈、大環與手繞鈴的「廖曼君」、擅長氣球造型、腹語與默劇演出的「香蕉先生」，以及帶來趣味魔術演出的「巧克 Choco」，陪伴大小朋友共度春節假期。

    土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動，還贈送福德正神開運平安卡。（文化基金會提供）

    土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動，還贈送福德正神開運平安卡。（文化基金會提供）

    土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動，還贈送平安聖杯鑰匙圈。（文化基金會提供）

    土地公文化館從大年初四到初六將安排系列迎春活動，還贈送平安聖杯鑰匙圈。（文化基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播