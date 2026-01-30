不只是三寶爸 蔣萬安今曝光「新身份」 霍諾德讓他反思教育

蔣萬安今（30日）出席台北市公私立中等學校校長會議。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安今（30日）出席台北市公私立中等學校校長會議，致詞時透露，自己除了三寶爸之外，今年還多了一個新身份，讓在場校長驚呼連連；他並提及美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上週攀爬台北101，引發他對教育的反思。

蔣萬安致詞說，教育是城市進步的關鍵，如今的教育不只教導孩子，更定義二十年後台北的模樣；他提及，最近多了一個身份，現在不只是三寶爸，並要台下猜猜是什麼身份，有人喊說「四寶爸」，他連忙否認「不要嚇死我」，並透露新身份是會考生家長。

他說，大兒子再一百多天要會考，身為考生家長心情很不一樣，他也曾找兒子一起解題，想不到兒子解題速度遙遙領先，還笑他的思考邏輯已是上個世紀，不過殊途同歸；他也感受到，現在孩子壓力不比以前小，不只同樣要補習，甚至面對平板、電腦等更多外在誘惑；而他也反思，現在給孩子的教育是要面對明天考試，還是二十年後的世界？

他提及霍諾德25日攀爬台北101，引發網路許多討論「如果霍諾德出生在亞洲？」許多人開玩笑說霍諾德可能會被罵不好好念書等等，這也點出挑戰，是否能夠營造出鼓勵探索、允許失敗的環境，培養孩子挑戰的勇氣，進而實現自我，這正是教育的重要。

