    首頁 > 生活

    看過來！台灣燈會四大好康大放送 賞燈拿好禮

    2026/01/30 09:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台灣燈會限量嘉義優鮮聯名超值福袋。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會限量嘉義優鮮聯名超值福袋。（嘉義縣政府提供）

    為期13天的2026台灣燈會將於3月3日登場，嘉義縣政府集結四大好康，邀全國民眾賞燈之餘，透過拍照打卡、追蹤官方社群留言互動、消費滿額等方式還可以拿到限量造型提燈及各式好康紀念品。

    社會局規劃具有新住民燈區特色的行李箱小提燈，燈會期間於新住民燈區現場拍照打卡，在該燈區服務台可領取行李箱小提燈（每人限領一盞），燈區規劃六大主題燈飾，將新住民累積的成果及生命軌跡轉化為藝術體驗，展現「共融共好」的核心價值。

    勞工暨青年發展處「青年創藝燈區」推出限定「迷你燈箱」，3月7日及3月14日兩個週末13點至17點在該燈區以「盲盒形式」發送，一天發送500份，款式隨機、驚喜滿滿。

    農業處嘉義優鮮館燈會期間消費滿額888元可獲得一次抽獎機會，有機會抽中嘉義優鮮聯名超值福袋等各項好禮。

    第四好康燈會期間縣府將發放面額50元的美食券（不可找零），於大會服務台平日14:00、18:00，假日：11:00、17:00每日排隊領取，免費發放每人限領一張。

    2026台灣燈會目前規劃逾600件作品與22個主題燈區，其中觀光署設計的主燈跳脫生肖框架，以「阿里山神木」象徵永續生命力，3月3日開燈當晚8點05分，故宮大道將施放10分鐘震撼煙火秀，展現嘉義與國際接軌的蛻變。

    新住民燈區特色的行李箱小提燈量發送。（嘉義縣政府提供）

    新住民燈區特色的行李箱小提燈量發送。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會四大好康大放送。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會四大好康大放送。（嘉義縣政府提供）

    熱門推播