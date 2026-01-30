為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投監理站機車新號牌網路標售 鐵支牌3面但這款車才有8888

    2026/01/30 09:40 記者陳鳳麗／南投報導
    普通重型機車PFL-3001~PFL-6000，以及電動普通輕型機車EXA-8801~EXA-9000號牌將開放網路競標。（南投監理站提供）

    普通重型機車PFL-3001~PFL-6000，以及電動普通輕型機車EXA-8801~EXA-9000號牌將開放網路競標。（南投監理站提供）

    南投監理站的普通重型機車新號牌「PFL3001~PFL-6000」，以及電動普通輕型機車「EXA-8801~EXA-9000」，2月4日至6日辦理網路車牌標售，民眾喜歡的4號相同一級牌的「鐵支牌」，普通重型有2面，電動輕型機車有最熱門的「8888」，是否受青睞有待觀察。

    南投監理站標售最新一批機車號牌，有普通重型和電動輕型機車兩種，普通重型機車號牌「PFL3001~PFL-6000」合計1458面，另外有電動普通輕型機車「EXA-8801~EXA-9000」共計162面。

    普通重型機車新號牌的鐵支牌有「3333」和「5555」2面，而電動輕型機車鐵支牌號為「8888」，5年多前南投監理站普通重型機車號牌競標，「NKB-8888」有10次出價競標，最後得標價是1萬3000元，創下該站2018到2020年機車最高得標價。

    今年「8888」分配在電動輕型機車，電動輕型機車還有「8899」兩兩相同號牌，這次兩款車的鐵支牌底價都是2000元，能否引起機車族競標興趣，要決標才知結果。

